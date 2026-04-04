寵物用藥新制惹議 防檢署：納入獸醫師可預先備藥

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月上路，規定供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院，未登錄藥品則由獸醫開立處方籤讓飼主到藥局購買。因目前完成登錄僅約2成，引發獸醫界及飼主擔憂恐延誤治療。農業部防檢署副署長傅學理說，10日會召集相關團體溝通，並將修正辦法讓獸醫師可預先備藥，絕不會讓無藥可用、延誤救治毛孩的事情發生。

農業部防檢署表示，農業部和衛福部已會銜公告，將於7月1日施行後可能衍生的動物醫院用藥儲備、醫用氣體（氧氣）取得及夜間急診不便等疑慮，已蒐集各界意見並研擬與衛福部食藥署共同修正辦法，將「獸醫師得預先儲備藥品」及「醫用氣體配送機制」納入規範，確保動物健康安全與醫療效率，請飼主與獸醫師放心。

防檢署已主動跟食藥署、獸醫師公會全國聯合、藥師公會全國聯合會等聯繫，初步掌握各界意見，「維護動物醫療權益」的核心目標已有共識，唯執行細節仍需進一步協商。為凝聚共識並解決細節歧見，防檢將於10日邀集相關產業代表召開研商會議，務求在7月正式施行前，完成法規優化與行政程序的調整。

防檢署進一步說，修正辦法將納入獸醫師預先儲備人用藥品機制，擬增訂獸醫師（佐）得開立購藥證明，預先儲備必要的人用藥品於動物醫院內，確保急診動物病患能在黃金時間內獲得救治。另外，針對醫用氣體（如氧氣鋼瓶）及注射劑型藥品的特殊性，防檢署也已擬定配套配送機制與標籤標示例外規範。未來將建立便捷的供應體系，使動物醫院能順利取得手術與急救所需的醫用氣體，無需飼主需自行扛鋼瓶往返藥局與動物醫院。

防檢署進一步表示，本辦法發布至今，已積極擴充動物醫療藥品，主動公告701項人用藥品品項可供犬貓及非經濟動物使用。已有216件動物保護藥品完成申請登錄。在確保人用藥品完善管理的前提下，防檢署將持續與食藥署協調，擴大藥品品項，保障多元醫療需求，共同守護毛小孩健康。