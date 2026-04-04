人用藥品供獸醫使用需事先登錄 獸醫界曝藥廠意願低、籲暫緩實施新制

寵物用藥新制「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月1日上路，若藥廠不登錄「動保用藥」，將無法提供藥品給獸醫診所，需開立購藥單，由飼主至藥局購藥，近期引發獸醫界、藥界兩派爭論。藥界提出緊急用藥寄放獸醫診所作法，盼解決急診需求。獸醫界則指出，動物用藥市場小、利潤低，藥廠多持觀望態度，且藥局備品、開業時間未必符合急診需求，籲暫緩實施。

台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇說，我國犬貓合計僅約3百萬隻，罹病需治療的比率約5%至10％，市場規模相對少，且犬貓體重僅約人類10分之1，藥品消耗量少，藥商認為沒有利潤，對登錄一事多持觀望態度。

楊靜宇指出，現行可治療動物的人用藥品，較常見的一般性疾病用藥，如心臟病用藥、抗生素、皮膚病、消化道用藥等，多由國內藥廠生產，相對複雜的腫瘤、眼科、腎臟病用藥等，則有進口選項，不過，藥商不僅不願申請「動保用藥」登錄，受市場規模影響，要另開專供犬貓使用的「動物用藥」生產線，投資規模大、藥廠動力也不足。

台北市獸醫師公會理事長楊孝柏說，看似簡單的重新標籤、登錄，依法規要求，必須轉移至另一場域才能貼標，導致藥商成本增加，加上動物用人藥使用量少，恐有賠本疑慮，藥商登錄意願不高，尤其許多救命針劑尚未完成登錄，獸醫界並非要新制永不實施，而是希望「暫緩」，由獸醫團體列出犬貓救命藥「必備藥品清單」，並確保這些藥品完成動保藥之後再行上路，避免寵物延誤急救。

藥廠登錄意願低，若犬貓出現緊急需求，負擔恐轉嫁飼主。楊靜宇指出，若寵物因心臟休克等緊急病情，遭送至24小時動物診所，醫院卻無支氣管擴張劑、強心劑藥物等緊急治療用藥備藥，「飼主此時該去哪買？」部分藥局備藥品項多，但一般地區型藥局，雖可提供抗生素、咳嗽膠囊等可供犬貓使用，但不可能隨時備有犬貓急診用藥，車禍緊急所需的代用血漿，要有備品更是困難。

楊靜宇指出，除備品未必足夠使用，藥局開業時間也未必符合獸醫急診時間，7月1日實施後，恐影響寵物就醫權利，呼籲暫緩新制實施，讓衛福部食藥署與獸醫師公會、藥師公會等團體持續討論，「一旦實施下去，受害的會是毛小孩」，建議可由藥廠在合理範圍內提供藥品給獸醫診所，獸醫病歷已電子化，可配合申報使用劑量，達到立法管理流向的目標。

相關爭論中，有部分人士質疑，獸醫師為掌握藥品利潤，才不願放手由藥局提供藥品。對此，楊靜宇指出，此為外界誤解，犬貓藥品用量不高，以一般皮膚病、感冒為例，獸醫師開立每周用量14包藥品供飼主使用，收費僅3至5百元，而非外界所稱1至2千元的「天價價格」，獸醫立場是從動物就醫權利、獸醫取得藥物時間與便利性考量，而非基於利潤。