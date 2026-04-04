需藥局領藥？人用藥品新制飼主憂延誤治療 藥界：急救藥寄放獸醫診所

農業部與衛福部合作制定新制，可同時供應動物、人用的藥品，需由藥商登錄為動保藥品後，才能直接賣給獸醫診所，若寵物治療需使用未登錄的人用藥品，需由飼主至藥局購買。近期，獸醫界及飼主發聲質疑，多款急救用藥及醫用氧氣藥商未完成登錄，要飼主奔波購藥，恐延誤治療。對此，藥界提出解方，可由藥局購藥後，將急救用藥寄放獸醫診所。

早年獸醫診所使用人用藥品治療寵物，多由藥商直接賣給獸醫診所，但「藥事法」規定中，並未允許藥商販售藥品給獸醫診所，為強化流向管理，衛福部食藥署加強查緝，藥商不再提供藥品，導致獸醫診所斷藥，為求解套，農業部與衛福部2年前制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（後稱人用藥品管理辦法），將於7月1日上路。

依「人用藥品管理辦法」，可治療犬貓的人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」，才能直接販售給動物醫院，若未登錄，則需由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購買。這類可治療犬貓的人用藥品，採正面表列，目前已納入700餘項，而醫用氧氣則是近期才被納入。獸醫及飼主憂心，毛小孩需使用急救藥品、氧氣時，還要飼主跑到藥局領藥，恐緩不濟急，陸續在網路社群發難。

藥師公會全聯會理事李懿軒說，「人用藥品管理辦法」有2年緩衝期，近期會有相關討論，表示緩衝期間藥商申請動保藥品登錄需求，未滿足動物診療機構需求，農業部防檢署應加緊鼓勵業者登錄動保藥品，並建議衛福部食藥署設法了解業者未申請登錄原因，這些藥品原為人用藥品，廠商不必重開生產線，只需將藥品貼上動物用藥標籤，向防檢署申請登錄後就可販賣給動物醫院。

無動保用藥登錄的品項，需由寵物飼主向藥師購買，李懿軒說，「人用藥品管理辦法」要求，比照人用處方箋概念，每一張購藥證明，藥師只能販售供一隻寵物使用的藥品，原因是藥局非中盤商，僅可從事個別零售、調劑業務，為解決緊急用藥需求，建議可由藥局購入急救用藥後，「寄放」於獸醫診所，獸醫師有緊急需求時先取用，再提供購藥證明讓藥師登錄至主管機關網站。

李懿軒說，依前述流程，可在法規「一對一」購藥精神，避免藥品批發讓流向難以掌控，或流入非法用途，同時兼顧寵物急救時效性，避免讓飼主在寵物急救時還需在獸醫診所、藥局間奔波，建議新制上路前，主管機關應針對相關流程、使用辦法舉辦說明會，新制上路後，藥師與飼主接觸增加後，也可因應社會需求，舉辦藥師培訓、教育訓練，對此，藥界樂觀其成。

部分人士質疑，藥師公會全聯會為自身利益阻擋寵物用藥，「想讓毛小孩無藥可用」。李懿軒感嘆，藥界絕對沒有「卡事情」，「人用藥品管理辦法」2年前制定時，為各界討論共識，飼主及獸醫關注的醫用氣體，也是近期才由防檢署納入列表中，且辦法設有緩衝期，目的便是解決問題，盼各界理性討論，盡快解決現行疑慮，讓毛小孩有藥可用。