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政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境 黑琵數占全球六成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供
政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供

2026年最新出爐的黑面琵鷺全球普查結果，全球共記錄到7746隻黑面琵鷺，台灣記錄到4719隻，佔全球總數的60.9％，台南地區更連續6年記錄到超過2000隻黑面琵鷺棲息。

市長黃偉哲表示，黑面琵鷺保育有成，是公部門單位及民間團體多年來合作努力的成果。呼籲大家一起落實關心黑面琵鷺保育，在欣賞候鳥優美姿態時，也為保育盡力，為每年來台的嬌客營造更友善度冬環境。

農業局表示，黑面琵鷺每年隨東北季風來台度冬，曾文溪口及四草野生動物保護區、學甲及北門濕地等區域可見黑琵族群停棲覓食，台南已成黑面琵鷺在台灣最大棲息覓食場所，台南在棲地環境優化逐漸顯現。

森林及自然保育科科長朱健明表示，候鳥季舉辦「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習」多年，邀請各單位及保育團體進行傷鳥救護醫療演練，確實精進政府與民間救護人員野鳥救護實務經驗，強化各單位配合聯繫默契，成立黑面琵鷺救傷群組聯繫互助，於發現傷鳥時能以最佳效率救治處理，並配合專業照顧使傷癒黑琵能成功野放回歸自然。

他說，將持續配合林業及自然保育署，推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在七股、安南地區的陸上魚塭為黑面琵鷺營造更多友善的覓食棲息環境。

全球黑面琵鷺保育有成，國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書已將黑面琵鷺從瀕危（EN）等級降為易危（VU），農業部林業及自然保育署表示，國內將維持同等強度保育等級。

政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供
政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供

政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供
政府民間投入營造黑面琵鷺棲地環境，台灣黑琵數量占全球六成。圖／農業局提供

台南 北門 黃偉哲 黑面琵鷺

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