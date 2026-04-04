黑鳶港邊覓食「致命危機」釣魚線纏繞受困獲救 去年也有昨再發生

基隆市八斗子望海巷漁港海域昨有一隻保育類黑鳶（俗稱老鷹）全身纏繞釣魚線受困海面載浮載沉，幸好及時獲救才未溺水，檢傷後發現並無骨折及外傷，但精神體力虛弱。長期記錄黑鳶生態的基隆鳥會表示，去年在八斗子海域也有一隻黑鳶也是被釣魚線纏繞獲救，猛禽研究會治療了2個月才回到大自然，港邊殘留釣魚線成為黑鳶覓食時「致命的危機」。

基隆市產發處動保所昨傍晚獲報，八斗子望海巷漁港海域一隻黑鳶在海面上載浮載沉，疑似受困飛不起來，熱心民眾及基隆動保所人員從岸上、潛水教練王銘祥開船從海上趕至現場救援，發現老鷹已先被釣客拉救到消波塊旁， 救援人員立即將牠用網具救上岸，因被釣線纏繞險些溺水，割除後已帶回處理。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，黑鳶昨晚已送猛禽研究會安置判斷可能約2歲，體重900公克正常，經檢視無骨折及外傷但精神體力虛弱，目前先給予支持性治療，另已抽血檢驗毒物反應。

王銘祥說，救人、救龜、救鯨豚都是他的生活日常，這次救黑鳶真的是解鎖人生救援紀錄，昨接到蔡馥嚀電話說海上有黑鳶需要救援，馬上開船到現場會同市府動保所進行救援，感謝熱心民眾通報和吳姓民眾協助幫忙。

基隆鳥會總幹事李知榕表示，去年在八斗子也有黑鳶纏到釣魚線，獲救後送猛禽研究會治療了2個月才回到大自然，昨天這隻就要看獸醫檢傷結果，希望沒事，港邊殘留釣魚線成為黑鳶覓食時「致命的危機」。

黑鳶是基隆的市鳥，去年9月基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，有4隻黑鳶掛網慘死，11月在友蚋山區逮捕涉嫌非法架鴿網2男送辦。台灣猛禽協會、基隆鳥會、基隆動保所組隊今年初拆除山區非法設置鳥網，當時還救出一隻掛網多日的保育類黃嘴角鴞仍存活。

農業部林業及自然保育署公布2025年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達1033隻，創歷年調查新高；鄰近基隆的深澳及瑞濱一帶，也在相隔約30年後，再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄，顯示黑鳶族群除數量回升外，其分布也由原有核心區逐步向周邊擴展，反映近年政府與民間攜手合作推動友善農業及生態友善措施已有顯著成效。

鳥會說，黑鳶屬於猛禽類，性情兇猛，主要為食腐性，會捕死掉小魚、小鳥、老鼠、蛇等小型動物、昆蟲；基隆港多數吃內臟、雞皮、腐魚等。一次通常繁殖2顆蛋，不會超過3顆，雛鳥1到2隻成功離巢，有群聚性，在台灣的黑鳶推估有部分是遷徙的族群。

基隆市八斗子望海巷漁港海域昨有一隻保育類黑鳶（俗稱老鷹）全身纏繞釣魚線受困海面載浮載沉，幸好及時獲救才未溺水。圖／讀者提供