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桃園宋屋國小成育嬰房 領角鴞連年返巢見證生態力

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導
桃園平鎮宋屋國小校園樹叢間，上周喜見3隻貓頭鷹（領角鴞）雛鳥並肩棲息。圖／宋屋國小提供
桃園平鎮宋屋國小校園樹叢間，上周喜見3隻貓頭鷹（領角鴞）雛鳥並肩棲息。圖／宋屋國小提供

桃園平鎮宋屋國小校園樹叢間，上周發現3隻領角鴞雛鳥並肩棲息，圓滾滾外型、蓬鬆羽絨與大眼神情相當吸睛，校方指親鳥連年返校繁殖，每年孵化2至4隻幼鳥，目前幼鳥正值離巢學飛期，預計4月下旬獨立，校方提醒勿靠近或驚擾，否則觸犯野生動物保育法而挨罰。

校方說明，領角鴞繁殖期約在春季，雛鳥須滿月後才具備完整飛行與覓食能力。此次發現的3隻幼鳥毛色灰褐、羽毛尚未長齊，研判正處「離巢學飛」階段，仍需親鳥在附近持續餵食與照護，預估最快於本月25日前後具備獨立生活能力，不過若遭外力干擾或食物來源不足，也可能提前轉移棲地。

宋屋國小校園內三公尺以上喬木逾300棵，形成良好生態環境，除領角鴞外，亦常見會發出「喵～喵～」叫聲的紅嘴黑鵯，喜鵲、綠繡眼、五色鳥等鳥類活動，甚至有對黑冠麻鷺長期棲息，以宋屋為家，讓校園成為都會區少見的生態熱點。

校方強調，觀察時間多落在白天上課時段，已提醒師生經過巢區須保持距離、避免喧嘩，不可餵食或使用閃光燈拍攝，以免影響親鳥育雛及幼鳥生存。有生態觀察人士指出，貓頭鷹具有高度領域性，一旦成功繁殖，往往會年年回到同一地點育雛。

另提醒，領角鴞屬我國第二級保育類野生動物，依野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違者可處一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

校方表示，此次「小貓頭鷹事件」不僅是驚喜，更是最佳環境教育教材，讓學生近距離觀察野生動物、學習尊重自然；同時再次強調校園未對外開放，呼籲民眾切勿特地前往，維護校園安全與生態環境。

找找看，樹叢中有幾隻貓頭鷹？圖／宋屋國小提供
找找看，樹叢中有幾隻貓頭鷹？圖／宋屋國小提供

由於多數貓頭鷹種類，雄鳥與雌鳥羽色、斑紋幾乎一樣，沒有明顯性別特徵，光憑外型無法辨識雄雌。圖／宋屋國小提供
由於多數貓頭鷹種類，雄鳥與雌鳥羽色、斑紋幾乎一樣，沒有明顯性別特徵，光憑外型無法辨識雄雌。圖／宋屋國小提供

多數貓頭鷹種類，雄鳥與雌鳥羽色、斑紋幾乎一樣，沒有明顯性別特徵，光憑外型無法辨識雄雌。圖／宋屋國小提供
多數貓頭鷹種類，雄鳥與雌鳥羽色、斑紋幾乎一樣，沒有明顯性別特徵，光憑外型無法辨識雄雌。圖／宋屋國小提供

校方觀察，這對貓頭鷹夫婦逾6年回到宋屋繁殖育雛，每年孵化2至4隻不等。圖／宋屋國小提供
校方觀察，這對貓頭鷹夫婦逾6年回到宋屋繁殖育雛，每年孵化2至4隻不等。圖／宋屋國小提供

校方說，這3隻貓頭鷹寶寶正值離巢學飛期，預計本月下旬獨立，提醒勿靠近或驚擾，否則觸犯野生動物保育法而挨罰。圖／宋屋國小提供
校方說，這3隻貓頭鷹寶寶正值離巢學飛期，預計本月下旬獨立，提醒勿靠近或驚擾，否則觸犯野生動物保育法而挨罰。圖／宋屋國小提供

宋屋國小校園內，除了貓頭鷹外，還有對黑冠麻鷺已將宋屋視為棲地。圖／宋屋國小提供
宋屋國小校園內，除了貓頭鷹外，還有對黑冠麻鷺已將宋屋視為棲地。圖／宋屋國小提供

校園一隅看見不同鳥類糞便，仔細觀察才發現是貓頭鷹在樹上繁殖育雛。圖／宋屋國小提供
校園一隅看見不同鳥類糞便，仔細觀察才發現是貓頭鷹在樹上繁殖育雛。圖／宋屋國小提供

桃園 校園 野生動物 貓頭鷹

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