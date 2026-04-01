罕見！時速可破百公里保育類猛禽有人協尋 游隼潮境公園飛失

新北市張姓飼主合法飼養的一隻2歲多的保育類游隼，日前在基隆潮境公園一帶放飛時飛失，一直沒有飛回來，他在臉書社群貼文協尋，指飛行的地點可能在基隆潮境公園、瑞芳酋長岩周邊及沿海岩區。網友對這起罕見的協尋猛禽類游隼引發討論，有人說「會不會去找同伴泡妞？」

張姓飼主貼文指出，他協尋的游隼上月30日在潮境公園飛失，屬於猛禽類，特徵是腳上有腳帶、背部有GPS裝置，會停在高處如電塔、岩壁、燈桿等觀察，一般不會靠近民眾，若看到請不要驚嚇或驅趕，可以拍照回報位置給他。

張姓飼主表示，可能飛行的地點約在基隆潮境公園、酋長岩周邊、沿海岩區，因有裝GPS裝置，飛失後追蹤發現牠曾飛到外海一艘貨輪上，但後來又飛回海邊一處加油站旁，後來不久突然訊號消失，他連找多日都沒有找到。

曾有網友向他通報，曾在台62快速道處一處隧道口發現一隻疑似鷹類的鳥躺在地上，不知是否該隻游隼。張男昨天馬上到隧道口尋找，但沒有發現，目前還在找游隼下落，他今天上午到八斗子忘憂谷山上尋找，還是沒有找到，心急如焚，他也擔心，不知會不會因飛太低被車撞擊訊息才消失。

張姓飼主說，台灣有5種猛禽類可合法飼養，游隼是其中之一，平時飛行時速約80到100公里，獵取食物俯衝時最快可達300公里，他有合法來源及飼養證明，還有飼養哈里斯鷹等，平時飼養鵪鶉、老鼠等肉塊，在五股、樹林一帶放飛，第一次到潮境，「游隼可能飛得太開心了，玩耍去了。」聯絡電話0916052948張先生，希望民眾提供相關線索。

據指出，在台灣保育類遊隼可以合法飼養，但必須遵循嚴格的法律規定，依野生動物保育法遊隼屬可合法飼養的5種猛禽之一，必須具備合法來源證明和人工繁殖證明等文件。飼養者需有專業知識且符合相關的法律規範。

貼文引發網友熱議，有人說「會不會去泡妞？」、「瑞芳山區也有游隼，可能找同伴了」。