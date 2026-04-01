快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見！時速可破百公里保育類猛禽有人協尋 游隼潮境公園飛失

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
時速可破百公里保育類猛禽有人協尋，游隼潮境公園飛失。圖／張姓飼主提供
時速可破百公里保育類猛禽有人協尋，游隼潮境公園飛失。圖／張姓飼主提供

新北市張姓飼主合法飼養的一隻2歲多的保育類游隼，日前在基隆潮境公園一帶放飛時飛失，一直沒有飛回來，他在臉書社群貼文協尋，指飛行的地點可能在基隆潮境公園、瑞芳酋長岩周邊及沿海岩區。網友對這起罕見的協尋猛禽類游隼引發討論，有人說「會不會去找同伴泡妞？」

張姓飼主貼文指出，他協尋的游隼上月30日在潮境公園飛失，屬於猛禽類，特徵是腳上有腳帶、背部有GPS裝置，會停在高處如電塔、岩壁、燈桿等觀察，一般不會靠近民眾，若看到請不要驚嚇或驅趕，可以拍照回報位置給他。

張姓飼主表示，可能飛行的地點約在基隆潮境公園、酋長岩周邊、沿海岩區，因有裝GPS裝置，飛失後追蹤發現牠曾飛到外海一艘貨輪上，但後來又飛回海邊一處加油站旁，後來不久突然訊號消失，他連找多日都沒有找到。

曾有網友向他通報，曾在台62快速道處一處隧道口發現一隻疑似鷹類的鳥躺在地上，不知是否該隻游隼。張男昨天馬上到隧道口尋找，但沒有發現，目前還在找游隼下落，他今天上午到八斗子忘憂谷山上尋找，還是沒有找到，心急如焚，他也擔心，不知會不會因飛太低被車撞擊訊息才消失。

張姓飼主說，台灣有5種猛禽類可合法飼養，游隼是其中之一，平時飛行時速約80到100公里，獵取食物俯衝時最快可達300公里，他有合法來源及飼養證明，還有飼養哈里斯鷹等，平時飼養鵪鶉、老鼠等肉塊，在五股、樹林一帶放飛，第一次到潮境，「游隼可能飛得太開心了，玩耍去了。」聯絡電話0916052948張先生，希望民眾提供相關線索。

據指出，在台灣保育類遊隼可以合法飼養，但必須遵循嚴格的法律規定，依野生動物保育法遊隼屬可合法飼養的5種猛禽之一，必須具備合法來源證明和人工繁殖證明等文件。飼養者需有專業知識且符合相關的法律規範。

貼文引發網友熱議，有人說「會不會去泡妞？」、「瑞芳山區也有游隼，可能找同伴了」。

潮境公園 基隆 寵物

延伸閱讀

高雄數百隻浪浪躲工業區外人餵食責任難定 野保團體：應按車禍肇責比

遊蕩犬逾9千隻 彰縣砸1.8億重建收容所

牠是不是在告別？網友熱議五大「毛孩臨終前跡象」 最不捨的一刻

動防人員：放養犬傷人難釐責

相關新聞

【動物冷知識】沒有雄性也能活萬年？3種「全雌性動物」顛覆你的認知

哈囉大家好，我是帽帽！古人將妓院女老闆稱為「老鴇」，源於當時對「鴇鳥」的偏見。古人誤以為鴇鳥只有雌性，會與任何鳥類交配，因而將其視為淫鳥。

罕見！時速可破百公里保育類猛禽有人協尋 游隼潮境公園飛失

新北市張姓飼主合法飼養的一隻2歲多的保育類游隼，日前在基隆潮境公園一帶放飛時飛失，一直沒有飛回來，他在臉書社群貼文協尋，指飛行的地點可能在基隆潮境公園、瑞芳酋長岩周邊及沿海岩區。網友對這起罕見的協尋猛禽類游隼引發討論，有人說「會不會去找同伴泡妞？」

苗栗推農田變棲地讓石虎回家 驚喜發現小燕鷗築巢

苗栗是山城，縣內80%以上是山坡地，地理環境適合野生動物生存，是「石虎」的重要棲地。苗栗縣長鍾東錦指出，為維護生物多樣性及減緩人獸衝突對石虎族群造成的影響，需提升及改變民眾對石虎的保育意識。

人類與狗情感深厚 馴化家犬可助防禦

人類與狗的歷史起源有多久？最新跨國考古研究指出，人類與狗的連結可追溯至1萬6千年前，當時的採集狩獵者已開始飼養家犬，並舉行葬禮儀式來對待犬類動物。對此，狗在人類社會中擔任狩獵助手、防禦警報和情感同伴等多重身分，成為人類文明中不可或缺的角色。

愛玩小賓士貓受傷險瞎眼 治療後找到家重獲新生

新北動保處日前接獲通報汐止區福德二路有隻小黑白貓眼睛受傷，虛弱倒臥路旁，隨即派員將受傷小黑白貓帶回毛寶貝醫療中心檢傷，黑白貓經過緊急輸液、補充營養及眼科手術治療後恢復健康，在汐止藍世界愛心小棧由住汐止的王小姐認養取名「萊卡」，有了幸福溫暖的家。

影／日月潭水退成獵殺地獄！魚虎逞凶猛咬石斑「下半身失蹤」

日月潭遭魚虎入侵多年，成潭內強勢族群，近日水情嚴峻，且天氣炎熱，魚虎活躍出沒獵食，有釣客就在潭面直接撈到遭魚虎攻擊的珍珠石斑，重逾1台斤的石斑下半身斷了一大截，就剩半尾魚漂浮在潭面上，足見食性凶猛的魚虎咬力驚人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。