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北市動物園最後2隻馬來熊赴日 助益保育

中央社／ 台北31日電

台北市立動物園今天表示，為助益保育，園內熱帶雨林區18歲馬來熊姊弟「小熊妹」與「熊霸」昨天啟程並抵達有照護經驗的日本北海道札幌市円山動物園後，園內目前已無馬來熊。

動物園說，為助益東亞區域整體馬來熊域外保育，這次調度已商談很多年，在園內誕生、成長的「小熊妹」18歲6月，「熊霸」18歲2月，都已步入中年。

至於「小熊妹」與「熊霸」出國後騰出的空間，動物園告訴中央社記者，未來將更新，還不確定供哪個物種使用。

根據動物園官網，保育等級「易危」（VU,Vulnerable）的雜食性馬來熊嗅覺佳，胸前有U型白色或淡黃色斑塊，分布於緬甸、馬來半島、蘇門達臘及婆羅洲等，棲息地是熱帶及亞熱帶濃密森林，夜間活動，擅於爬樹不冬眠。

動物園說，馬來熊獨居、單獨行動，過去保育員為照護「小熊妹」與「熊霸」，總費盡心思製作豐富化設施、活動環境；這次啟程前也進行減敏適應作業，運輸箱放在姊弟平常活動環境，透過食物等引誘進入，幫助提早適應運程。

根據動物園發布新聞稿，兩間動物園2013年締結友好協定，行前台北市立動物園照養團隊與円山動物園團隊密切交流各種照養細節，包含減敏適應、行為觀察與健康狀況監測，為旅日做好準備，而「小熊妹」與「熊霸」抵達日本後還要檢疫等，円山動物園也有其他馬來熊，祝福姊弟適應新生活。

台北市立動物園

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