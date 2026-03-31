民眾拍打展缸觀察魚隻反應竟跳缸 台中海洋館回應了

台中海洋館今天說明，日前社群平台上流傳民眾拍打展缸觀察魚隻反應影片，魚最後跳缸，該館深感關切，感謝熱心網友對海洋生物福利的重視與監督，影片中引發討論的行為，海洋館表示，這次民眾拍攝突發狀況，為開放至今之首例，呼籲遊客勿打擾魚和生物。

海洋館表示，魚類擁有極為靈敏的感官系統，尤其是體側的側線（Lateral Line），能感測水中微小的壓力與振動。當遊客拍打缸體或大聲喧嘩，進而產生的物理震動會透過水介質放大，對魚隻而言如同近距離的雷鳴聲響。

自然演化中，魚類多數的掠食威脅來自「上方」，當民眾將肢體探入開放式缸體，或人影投射於水面時，魚隻也會產生本能的避難反應（Flight response）。這些動作雖非惡意，卻會對生物造成不必要的心理壓力。影片拍攝前日同一個缸體才發生因遊客對生物好奇產生的不理性行為而被勸導的案例。

民眾對缸體設計的關切，海洋館表示，始終將「動物福利」視為不可逾越的最高準則：影片內的物種為泰國鯽(施氏高體䰾 Barbonymus schwanenfeldii)，該群體自遷入該館半年以來，生理狀況指標皆極為穩定。

這次民眾拍攝之突發狀況，為開放至今之首例。台中海洋館的展缸雖致力於跳脫傳統框架，提供沉浸式的感官體驗，但設計之初，展示物種設定除了符合該區的展示核心外，會根據物種需求的不同進行調整，適時為其所在缸體進行環境豐富化。

透過增加大量仿生造景與多層次躲避空間，賦予魚隻自主選擇「避光」或「避人」的權利，確保生物擁有足夠的安全感。

台中海洋館是展示生命的場所，更是學習與異種生物和諧共存的教室。觀察生物自然游動、尋找食物或與同伴互動，才是海洋教育最珍貴的價值。強行介入生物的作息，將使觀賞體驗流於片面。再次呼籲民眾參觀時請勿拍打缸體，並關閉攝影器材之閃光燈。