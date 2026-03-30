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苗栗推農田變棲地讓石虎回家 驚喜發現小燕鷗築巢

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
石虎是台灣目前唯一現存的原生貓科物種，主要棲地在苗栗一帶。圖／苗栗縣政府提供
石虎是台灣目前唯一現存的原生貓科物種，主要棲地在苗栗一帶。圖／苗栗縣政府提供

苗栗是山城，縣內80%以上是山坡地，地理環境適合野生動物生存，是「石虎」的重要棲地。苗栗縣長鍾東錦指出，為維護生物多樣性及減緩人獸衝突對石虎族群造成的影響，需提升及改變民眾對石虎的保育意識。

苗栗縣政府自108年開始推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫」，除公部門間的政策規劃與執行推動外，也希望更多民眾一起加入守護石虎棲地的行列。從關心保育的民間團體、企業，到願意貢獻一己之力的民眾，都是石虎保育的重要夥伴，一起打造友善石虎棲地。

生態給付計畫 助珍貴「小貓」脫困

石虎不僅是瀕臨絕種的保育類野生動物，也是台灣目前唯一現存的原生貓科物種，主要棲息在苗栗一帶。過去，當養禽戶發現石虎滋擾雞舍，往往會設法移除，讓石虎面臨不小的生存壓力。在執行生態給付計畫後，捕捉到石虎的養禽戶會主動通報，6年多來共有56隻滋擾雞舍的石虎因此平安脫困，重回野外。苗栗縣與石虎之間正慢慢找到新的相處方式。

社區巡守隊護石虎 驚喜發現小燕鷗築巢

不少社區成立巡守隊參與保育行動，多由村里長或社區發展協會帶頭發起，6年多來已有超過30個社區加入守護石虎的行列。苗栗縣也委託專業團隊舉辦石虎保育宣導活動，讓社區居民參與，了解在地生態並凝聚社區情感，能夠守護家鄉的石虎，許多隊員都感到光榮。

巡守隊平時會查看紅外線自動相機拍攝到的動物，掌握周邊生態。有一次，通霄鎮通灣社區巡守隊在海邊發現正在育雛的海鳥，通報後確認是保育類的小燕鷗，自此隊員便每天巡護小燕鷗至繁殖季結束，守護牠們不受干擾。

加入友善農作 農民與石虎變好朋友

苗栗縣鼓勵農民加入「環境友善農耕」的行列。不使用除草劑、用藥不超標，注意採收時程等，讓土地生產不影響人與野生動物的安心農產品，提升環境品質。

農友參與計畫過程中，縣府團隊也會分享石虎利用棲地的情形和習性，介紹牠們在生態系中的重要性。透過自動相機監測畫面看到石虎及其他野生動物在自家的田裡活動時，既驚喜又感動，農友的回饋大多十分正面。

計畫推動6年多來，已核發出約1400萬元的友善農地獎勵金，這些農民為野生動物及苗栗縣留下一片生態友善的農地，保護淺山環境及創造約164公頃以上之友善動物農地，讓人與自然在苗栗的土地上共存共好。

推動友善標章 農產品質大升級

自2023年起，苗栗縣政府與農業部生物多樣性研究所、林業及自然保育署新竹分署及苗栗區農業改良場共同推動「友善石虎農作標章」，鼓勵縣內取得有機或產銷履歷認證的農友，以更友善的方式耕作，打造對人、對石虎都友善的農業環境。

鍾東錦指出，這些通過標章認證的農產品，不僅提升產品價值，民眾可在一般大型通路商店購買，進一步擴大友善石虎的農地面積。目前苗栗已有16位農友加入友善石虎農作標章行列，未來將持續推廣，邀請更多農友一同加入守護石虎棲地的行動。

苗栗縣有愈來愈多農友加入環境友善農耕。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣有愈來愈多農友加入環境友善農耕。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鐘東錦指出，為維護生物多樣性及減緩人獸衝突對石虎族群造成的影響，需提升及改變民眾對石虎的保育意識。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鐘東錦指出，為維護生物多樣性及減緩人獸衝突對石虎族群造成的影響，需提升及改變民眾對石虎的保育意識。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣透過環境友善農耕，大幅提升農產品品質。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣透過環境友善農耕，大幅提升農產品品質。圖／苗栗縣政府提供

石虎保育，民眾主動通報，讓滋擾雞舍的石虎平安脫困重回野外。圖／苗栗縣政府提供
石虎保育，民眾主動通報，讓滋擾雞舍的石虎平安脫困重回野外。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣友善石虎農作標章，追求人類與生態共存共榮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣友善石虎農作標章，追求人類與生態共存共榮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣社區巡守隊發現保育類野生動物小燕鷗繁殖育雛。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣社區巡守隊發現保育類野生動物小燕鷗繁殖育雛。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 鍾東錦 野生動物

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