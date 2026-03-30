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人類與狗情感深厚 馴化家犬可助防禦

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
人類與狗的連結可追溯至1萬6千年前，狗在人類社會中擔任狩獵助手、防禦警報和情感同伴等多重身分。（Photo by Wade Austin Ellis on Unsplash under C.C License）
人類與狗的連結可追溯至1萬6千年前，狗在人類社會中擔任狩獵助手、防禦警報和情感同伴等多重身分。（Photo by Wade Austin Ellis on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

人類與狗的歷史起源有多久？最新跨國考古研究指出，人類與狗的連結可追溯至1萬6千年前，當時的採集狩獵者已開始飼養家犬，並舉行葬禮儀式來對待犬類動物。對此，狗在人類社會中擔任狩獵助手、防禦警報和情感同伴等多重身分，成為人類文明中不可或缺的角色。

冰河時期飼養家犬

ScienceAlert》報導，根據最新跨國考古研究的遺骸基因分析報告，人類與狗的友誼可能早在1萬6千年前就已經形成，相比過往研究結果提早了約五千年。另外，在土耳其與英國所發現的古代犬類DNA中，證實了這些家犬在冰河時期便廣泛分布於歐洲地區。

科學家指出，早期的狩獵採集者可能為了狩獵或守衛，選擇馴養這些外型類似小狼的幼犬，並與其建立深厚的情感連結。一段時間後，當農民遷徙至歐洲時，他們選擇接納並飼養這些原有的家犬，而非重新馴化其他犬類。

情感連結共生關係

衛報》報導，科學家透過分析古老去氧核糖核酸，發現冰河時期的狩獵採集者不僅為早期家犬提供相似的人類飲食，甚至為牠們舉行儀式性葬禮。另外，犬類在當時已廣泛分佈於歐亞大陸，其基因顯示牠們可能具備守衛或協助狩獵等實用功能。

如今，這項發現將犬類馴化的時間點往前推向數千年，展現出兩物種之間深遠且悠久的情感連結與共生關係。儘管目前仍難以精確定位狗與狼演化分支的具體時點，但這些發現強調家犬與人類文明中不可或缺的角色。

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土耳其 人類社會

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