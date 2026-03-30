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愛玩小賓士貓受傷險瞎眼 治療後找到家重獲新生

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
小黑白貓躺在收容籠內賣萌，模樣相當討喜。圖／新北市動保處提供
小黑白貓躺在收容籠內賣萌，模樣相當討喜。圖／新北市動保處提供

新北動保處日前接獲通報汐止區福德二路有隻小黑白眼睛受傷，虛弱倒臥路旁，隨即派員將受傷小黑白貓帶回毛寶貝醫療中心檢傷，黑白貓經過緊急輸液、補充營養及眼科手術治療後恢復健康，在汐止藍世界愛心小棧由住汐止的王小姐認養取名「萊卡」，有了幸福溫暖的家。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師說，貓咪的眼睛是個漂亮的器官，有貓眼寶石的美譽，但天生脆弱眼角膜很容易因為乾燥、鼻氣管炎、感冒、水泡性疾病及虹膜脫垂等問題而受損，若沒即時進行治療或手術，後續會伴隨有眼球破裂甚至失明的風險，另外因為眼睛是很敏感的器官，受傷後更要防止抓傷，以免眼球因重傷而導致需摘除眼球，所幸黑白貓經過手術治療及補給營養後身體已恢復健康及活力。

新店動物之家動保員表示，小黑白貓剛到收容中心時，因為剛手術完暫時變成「獨眼龍」，平衡感還沒恢復走路會歪歪斜斜的，幸好牠食慾不錯，獸醫開的藥都有按時吃完，很努力地遊玩做復健，才能快速恢復健康，並在汐止藍世界愛心認養小棧找到新家。王姓飼主表示，聽到小黑白貓受傷治療及恢復的情況後，很心疼牠之前的遭遇，她會好好疼牠給牠一個溫暖安全的家。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，值得我們盡全力來拯救保護，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-29596353報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護。

新北每年約有1000多隻動物在小棧找到幸福，歡迎民眾到各小棧尋找寵物情人浪漫相處一生。另與數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」網址：https://findpet.tw/，民眾可上系統藉由AI協助配對適合的認養動物。

小黑白貓在收容籠內，模樣相當討喜。圖／新北市動保處提供
小黑白貓在收容籠內，模樣相當討喜。圖／新北市動保處提供

貓眼睛受傷嚴重需緊急進行眼科手術。圖／新北市動保處提供
貓眼睛受傷嚴重需緊急進行眼科手術。圖／新北市動保處提供

小黑白貓手術後眼睛及神經反射復原良好。圖／新北市動保處提供
小黑白貓手術後眼睛及神經反射復原良好。圖／新北市動保處提供

小黑白貓右眼受傷，經麻醉後做檢查。圖／新北市動保處提供
小黑白貓右眼受傷，經麻醉後做檢查。圖／新北市動保處提供

眼睛 動物之家

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