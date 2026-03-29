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高雄數百隻浪浪躲工業區外人餵食責任難定 野保團體：應按車禍肇責比

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

高市沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達近千隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外；野保團體指出，流浪犬隻躲入特定工業區，但卻是外地人餵食，責任難認定，盼修法籲按車禍肇責比例負責。

野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，在特定區域如工業區餵食流浪犬隻，若非工業區內某個人餵養，而是外來人餵食，在法律上比較難認定，以現行法律來說，除非造成環境髒亂去取締，或造成傷亡或交通事故，相關人可報警提告，司法上要證明是誰的責任很難定罪。

李宗宸指出，先前曾有過流浪犬咬傷人判例，最後法院認定是私人工廠內工人餵養流浪犬造成傷害事故所致。

李宗宸表示，聯盟提倡推動修法，盼長期有餵食流浪犬隻行為者應認定為飼主，此外，提供特定區域供流浪犬生活者，雖非餵養者也應從寬認定，就像「車禍肇事責任比例」一樣，地主也有其須負責的責任。

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

交通事故 野生動物 車禍

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