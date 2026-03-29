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冬候鳥尖尾鴨造訪茄萣濕地 吸引賞鳥民眾駐足

中央社／ 高雄29日電

高雄沿海茄萣濕地近日出現冬候鳥尖尾鴨成群活動，覓食時呈現「倒立式」取食，在水面形成整齊畫面，吸引賞鳥民眾駐足。市府提醒，賞鳥時避免驚擾棲地生態，以守護自然環境。

高雄市工務局公園處今天透過新聞稿說明，尖尾鴨為典型冬候鳥，每年秋冬自北方繁殖地南遷來台度冬，偏好開闊且水位適中的濕地環境。公鴨頭部羽色深褐，頸部具明顯白色線條，尾羽細長尖挺；母鴨羽色則以褐色系為主，外觀較為低調。

尖尾鴨成群活動時，常在水面滑行覓食，成為茄萣濕地近期常見景象。此外，尖尾鴨主要以水草種子及小型無脊椎動物為食，覓食時會將頭部探入水中、尾部上翹，形成「倒立式」取食姿態，彷彿芭蕾舞者在水面上做出高難度動作。

「倒立群舞」可說是濕地限定的壓軸演出，常吸引賞鳥民眾駐足。公園處表示，近日茄萣濕地觀察到尖尾鴨穩定停棲與覓食，顯示當地水域環境、水質條件及底棲生物資源維持良好狀態，能提供候鳥所需的能量補給。

公園處指出，候鳥如期到訪，反映茄萣濕地水域穩定、食源充足，是候鳥度冬的重要棲息場域，也提醒民眾前往賞鳥時，應保持安靜並與鳥類維持適當距離，避免驚擾棲地生態，共同守護濕地自然環境。

賞鳥 濕地

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