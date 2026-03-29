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影／日月潭水退成獵殺地獄！魚虎逞凶猛咬石斑「下半身失蹤」
日月潭遭魚虎入侵多年，成潭內強勢族群，近日水情嚴峻，且天氣炎熱，魚虎活躍出沒獵食，有釣客就在潭面直接撈到遭魚虎攻擊的珍珠石斑，重逾1台斤的石斑下半身斷了一大截，就剩半尾魚漂浮在潭面上，足見食性凶猛的魚虎咬力驚人。
由於，春雨不來，近期全台水情嚴峻，日月潭水庫蓄水量今天雖仍有6成，但水位高度已降至741.63公尺，距滿水位748.48公尺，相差6.85公尺；也因天氣炎熱，潭水消退，魚虎顯得更加活躍，並對少去岸邊倒木遮蔽的其他魚類發動攻擊。
長期關注日月潭水情及生態的在地釣客「日月潭一等高」，最近在潭面上發現有一尾珍珠石斑在潭面上漂浮，為此趨近查看並撈起，令人傻眼的是，這隻重達1台斤多的石斑，魚身竟剩下一半，其尾部至腹部遭魚虎逞凶啃咬殆盡，畫面驚人。
日月潭一等高表示，近期潭水消退，加上氣候炎熱，常見魚虎在岸邊出沒換氣，相當活躍；而珍珠石斑雖也是外來種，但在潭區要找到重逾1台斤，相當不容易，在潭區內不算多，也不容易釣中，不料這麼大的石斑仍難以逃離魚虎的恐怖攻擊。
他研判，重逾1台斤的石斑遭逞凶魚虎狠咬，大概是因為過去會在岸邊低水位找倒木掩蔽的其他魚類，可現在潭區水位消退，只能往較深水域移動，少了遮蔽物慘遭鎖定攻擊；而目前雖非魚虎繁殖期，但仍需加強移除成體魚虎，降低繁殖率。
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