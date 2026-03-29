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青年志工投入動物之家 新北90人陪伴收容犬貓找回信任

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
從不敢出籠、匍匐前進，到自在散步、露出笑容，最終順利找到家的「帥帥」。圖／新北市動保處提供
從不敢出籠、匍匐前進，到自在散步、露出笑容，最終順利找到家的「帥帥」。圖／新北市動保處提供

3月29日青年節，新北市動保處指出，目前全市8處動物之家共有90名青年志工投入服務，透過餵食、遛狗及推廣認養等行動，協助收容犬貓適應環境、重建對人的信任，也提升認養機會。動保處表示，青年節不只是紀念，更是實踐社會責任的契機，盼藉志工力量，讓更多毛寶貝找到溫暖的家。

動保處表示，青年志工除協助日常照護外，也參與認養活動籌備與現場引導，並透過與動物互動，觀察其行為與情緒，提升媒合成功率。在中和動物之家，一群青年志工長年於周末投入服務，從場區清潔、遛狗到認養推廣，已成為收容體系的重要支援力量。

其中，志工黃詩芸自2017年投入服務至今已9年，她分享，一隻原本因緊張而長期瑟縮在籠內的黑犬「帥帥」，在長時間陪伴下逐漸放下戒心，從不敢踏出籠門，到主動親近人群，最終順利被認養，「看著牠改變，也改變了自己的命運，真的很感動。」動保處也特別協助她取得志工榮譽卡，肯定其長期投入。

動保處指出，志工團隊多年來已協助上百隻犬貓找到新家，也照顧不少年邁或身體殘缺的動物。有志工發揮創意，為犬貓製作專屬介紹卡，將個性與生活習慣轉化為文字與圖像，成為民眾了解動物的重要媒介，提升認養媒合品質。

中和動物之家表示，青年志工的陪伴不僅改善動物身心狀況，也讓牠們重新建立對人類的信任，進一步增加被認養的機會，讓收容動物不再只是等待，而是有機會迎向新的生活。

動保處呼籲，歡迎有興趣的民眾加入動保志工行列，透過陪伴與照護，為收容動物帶來更多希望。民眾可至動保處官網報名，完成基礎訓練後即可成為正式志工，共同為動物保護盡一份心力。

志工日中和動物之家站長與志工們合照。圖／新北市動保處提供
志工日中和動物之家站長與志工們合照。圖／新北市動保處提供

在志工隊長黃新的帶領下，青年志工們積極投入動物照護工作，陪伴犬散步、互動，讓毛寶貝受到溫暖與關懷。圖／新北市動保處提供
在志工隊長黃新的帶領下，青年志工們積極投入動物照護工作，陪伴犬散步、互動，讓毛寶貝受到溫暖與關懷。圖／新北市動保處提供

志工日總會遇見黃詩芸的身影陪伴著犬隻。圖／新北市動保處提供
志工日總會遇見黃詩芸的身影陪伴著犬隻。圖／新北市動保處提供

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