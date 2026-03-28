快訊

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／迷途拉布拉多犬走失街頭 北市警透過晶片找到飼主

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市松山區日前發生一隻拉布拉多犬走失街頭，北市警方獲報協助安置，並透過醫院掃描晶片，聯繫飼主陳姓男子領回。記者翁至成／翻攝
台北市松山區日前發生一隻拉布拉多犬走失街頭，北市警方獲報協助安置，並透過醫院掃描晶片，聯繫飼主陳姓男子領回。記者翁至成／翻攝

北市松山區南京東路五段上演一場驚險的「毛小孩流浪記」，一隻重達30公斤的拉布拉多犬，在交通尖峰時段誤闖車陣，有路人熱心報警，北市松山警方獲報見附近沒有主人，索性把狗狗抱上警車，隨後透過晶片順利聯繫上飼主，飼主頻頻感謝警方協助。

松山分局東社派出所警員鄭婕妤、江竑勳，日前接獲民眾報案稱，南京東路五段有大型犬隻在車道間徘徊，警方趕抵現場，發現該隻拉布拉多身邊無飼主陪伴，犬隻明顯受驚、全身顫抖。

考量尖峰時段車速快且流量大，為確保用路人安全並避免犬隻受傷，員警當機立斷，合力將這名迷途毛小孩抱上巡邏車安置，隨後警方將他至鄰近動物醫院掃描晶片，確認身分後帶回派出所暫時安置，並提供飲水。

經警方積極連繫，順利找到46歲的陳姓飼主前來領回，陳男見到愛犬安然無恙，情緒激動地連連向警方致謝，直呼警方暖心的舉動讓他放下心中大石。

台北市松山區日前發生一隻拉布拉多犬走失街頭，北市警方獲報協助安置，並透過醫院掃描晶片，聯繫飼主陳姓男子領回。記者翁至成／翻攝
台北市松山區日前發生一隻拉布拉多犬走失街頭，北市警方獲報協助安置，並透過醫院掃描晶片，聯繫飼主陳姓男子領回。記者翁至成／翻攝

北市 寵物

延伸閱讀

遊蕩犬沒晶片…民眾揪1點質疑黃敏惠帶頭違法 市府：無法證明狗是她的

平鎮米克斯犬走失闖車陣！暖警即時救援助飼主團圓

動防人員：放養犬傷人難釐責

餵食恐助長搶食搶地盤 兇猛遊蕩犬捕捉後成滯留戶

相關新聞

清明掃墓注意蛇出沒 疾管署籲謹記「五要五不」原則

下周就是清明節，不少家戶趁本周天氣好，回鄉掃墓，但此時節也是「蛇類」頻繁出沒的季節。根據疾管署統計，多數使用抗蛇毒血清，為45歲以上男性，採用的血清有八成二是「抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清」；疾管署提醒，台灣每年約有近千人被蛇咬，需要使用抗毒蛇血清，如果不慎被毒蛇咬傷，千萬要遵守「五要五不」原則。

影／迷途拉布拉多犬走失街頭 北市警透過晶片找到飼主

台北市松山區南京東路五段上演一場驚險的「毛小孩流浪記」，一隻重達30公斤的拉布拉多犬，在交通尖峰時段誤闖車陣，有路人熱心報警，北市松山警方獲報見附近沒有主人，索性把狗狗抱上警車，隨後透過晶片順利聯繫上飼主，飼主頻頻感謝警方協助。

大火之後！台東知本濕地鳥類大調查 環頸雉大幅減少

荒野保護協會台東分會與野鳥學會今天共同舉辦第9年的知本濕地繁殖季鳥類大調查，40餘名公民科學家走入知本溪口北岸沖積扇的264公頃土地，觀察、紀錄黃鸝、台灣畫眉與環頸雉等指標鳥種的消長變化，並同步舉辦聽聲辨鳥的「知本濕地聲友會」，透過眼睛與耳朵感受濕地生態的活力。

彰化遊蕩犬逾9千隻頻傳傷人 縣府砸1.8億重建收容所並訂收費標準

彰化縣目前有9313隻遊蕩犬，近來發生成群追逐人車甚至咬傷人事件，再度凸顯彰化縣遊蕩犬的安置問題， 彰化縣動物防疫所表示，近日已以1.8億元發包，將辦理彰化縣流浪狗中途之家重建工程，預定2028年完工，縣府也修正收容及處理收費標準，落實飼主責任，避免有限資被濫用。

牠是不是在告別？網友熱議五大「毛孩臨終前跡象」 最不捨的一刻

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「毛孩臨終前跡象」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大毛孩臨終前跡象有哪些。

餵食恐助長搶食搶地盤 兇猛遊蕩犬捕捉後成滯留戶

彰化流浪狗中途之家長期面臨收容壓力，目前約2成是曾具攻擊性、不友善的犬隻，幾乎成為長期滯留戶，壓縮收容量能。專家指出，坊間餵食行為提高環境承載量、破壞絕育成效，遊蕩犬在外也常因搶食與群聚，行為易轉趨凶猛，加上社會對高攻擊性犬隻是否進行人道處理仍缺乏共識，讓有限資源更加吃緊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。