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影／迷途拉布拉多犬走失街頭 北市警透過晶片找到飼主
台北市松山區南京東路五段上演一場驚險的「毛小孩流浪記」，一隻重達30公斤的拉布拉多犬，在交通尖峰時段誤闖車陣，有路人熱心報警，北市松山警方獲報見附近沒有主人，索性把狗狗抱上警車，隨後透過晶片順利聯繫上飼主，飼主頻頻感謝警方協助。
松山分局東社派出所警員鄭婕妤、江竑勳，日前接獲民眾報案稱，南京東路五段有大型犬隻在車道間徘徊，警方趕抵現場，發現該隻拉布拉多身邊無飼主陪伴，犬隻明顯受驚、全身顫抖。
考量尖峰時段車速快且流量大，為確保用路人安全並避免犬隻受傷，員警當機立斷，合力將這名迷途毛小孩抱上巡邏車安置，隨後警方將他至鄰近動物醫院掃描晶片，確認身分後帶回派出所暫時安置，並提供飲水。
經警方積極連繫，順利找到46歲的陳姓飼主前來領回，陳男見到愛犬安然無恙，情緒激動地連連向警方致謝，直呼警方暖心的舉動讓他放下心中大石。
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