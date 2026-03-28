大火之後！台東知本濕地鳥類大調查 環頸雉大幅減少

荒野保護協會台東分會與野鳥學會今天共同舉辦第9年的知本濕地繁殖季鳥類大調查，40餘名公民科學家走入知本溪口北岸沖積扇的264公頃土地，觀察、紀錄黃鸝、台灣畫眉與環頸雉等指標鳥種的消長變化，並同步舉辦聽聲辨鳥的「知本濕地聲友會」，透過眼睛與耳朵感受濕地生態的活力。

今年調查別具意義，因2月26日知本濕地曾發生大火災，燃燒面積達75公頃，焚毀大量灌叢與樹林。荒野保護協會台東分會長蘇俊榮表示，經過現地6條路線的看見及聽聲音調查，確實火災有影響到濕地鳥類生態，以環頸雉為例，就大幅減少逾80隻，藍鵲少14隻左右。

知本濕地是黃鸝、台灣畫眉和環頸雉在台東平原數量最多的繁殖棲地，也是東方澤鵟與遊隼等猛禽的渡冬地。根據「2024台灣鳥類紅皮書名錄」，環頸雉列為國家極度瀕危（NCR）、台灣畫眉為國家瀕危（NEN）、黃鸝為國家易危（NVU）。

環頸雉偏好草生地，台灣畫眉需灌叢環境繁殖，黃鸝則偏好高大樹木與開闊地並存的棲地。每年調查可反映知本濕地的環境健康及人為互動趨勢。根據資料統計，2024年⿈鸝21隻、台灣畫眉79隻及環頸雉115隻；2025年⿈鸝19隻、台灣畫眉91隻及環頸雉206隻；今年則是⿈鸝31隻、台灣畫眉86隻及環頸雉121隻。

參與的公民科學家表示，「走進濕地，雖然火災後的景象還在，但仍能聽到⿈鸝鳥鳴，看到新芽，很震撼，也更懂得保護生態的重要」。另也有參與者說「這活動讓小朋友理解濕地的生命力，也能傳承我們與自然共生的智慧」。

蘇俊榮強調，此次活動除了記錄鳥類數量，也將透過觀察與聽聲方式，了解火災對濕地生態的影響，最後調查數據將用於分析濕地生態健康，提供未來保育與管理的重要參考。