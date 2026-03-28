彰化遊蕩犬逾9千隻頻傳傷人 縣府砸1.8億重建收容所並訂收費標準

彰化縣目前有9313隻遊蕩犬，近來發生成群追逐人車甚至咬傷人事件，再度凸顯彰化縣遊蕩犬的安置問題， 彰化縣動物防疫所表示，近日已以1.8億元發包，將辦理彰化縣流浪狗中途之家重建工程，預定2028年完工，縣府也修正收容及處理收費標準，落實飼主責任，避免有限資被濫用。

埤頭鄉日前發生76歲陳姓阿嬤遭惡犬圍攻咬傷200多處致重傷住院，和美、永靖及線西鄉也分別發生遊蕩犬追咬人車等案件，引發民眾質疑縣府未做好遊蕩犬的管理及安置。目前縣內僅有一處員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，設備老舊及容量不足，而流浪犬收容場所向來被認為是嫌惡設施，過去縣府計畫在溪州興建可愛動物之家，即遭地方激烈抗爭而夭折。

縣府因此規畫員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家就地重建因應，連同中央補助及縣府自籌款合計1.8億元，改建為4層樓垂直化改建收容所，歷經兩年的規畫設計、發包等程序，最近完成發包。如果施工順利，預計2028年完工，屆時收容數可從250隻擴充到450隻，還將改善聯外交通，並將充實醫療、接待與運動等設施，提升收容品質。

縣議員吳韋達表示，過去收容所常收進年老、病弱或具攻擊性的犬隻，許多一待多年難以送養，使收容所逐漸偏離「中繼站」定位，反而成為長期安置場所。他認為，縣府提高收容費並訂出不再收容病犬等條件，有助提升流動率，讓資源更有效運用。

流浪狗中途之家的收容數仍是有限，為要求犬貓飼主落實基本責任，並避免公共資源遭濫用，彰化縣動物防疫所修正「彰化縣犬貓收容及處理收費標準」，規定縣內飼主若欲將犬貓送交縣立動物收容所，須先完成合法寵物登記、絕育及一年內狂犬病疫苗注射，並須繳交每隻1萬元的後續照顧費用。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，這次修法的核心精神，在於要求飼主先盡到基本飼養責任，同時反映實際收容成本。過去縣內民眾送交犬貓收容，依是否完成登記與絕育，每隻收費2000至4000元，非設籍彰化者則為5000元，已難以支應醫療照護、人力管理與後續安置等支出，這次參考外縣市作法並因應物價與法令變動，統一調高至每隻1萬元。

位在員林阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，不僅收容空間不足，相關設施也十分老舊，縣府將以1億8千萬元重建，擴大收容，改善收容環境 。本報資料照片