餵食恐助長搶食搶地盤 兇猛遊蕩犬捕捉後成滯留戶

彰化流浪狗中途之家長期面臨收容壓力，目前約2成是曾具攻擊性、不友善的犬隻，幾乎成為長期滯留戶，壓縮收容量能。專家指出，坊間餵食行為提高環境承載量、破壞絕育成效，遊蕩犬在外也常因搶食與群聚，行為易轉趨凶猛，加上社會對高攻擊性犬隻是否進行人道處理仍缺乏共識，讓有限資源更加吃緊。

台灣零撲殺上路9年，但收容所也陷入「只進不出」的困境，造成收容爆量。彰化縣議員吳韋達表示，過去收容所常收進年老、病弱或具攻擊性的犬隻，許多一待多年難以送養，使收容所逐漸偏離「中繼站」定位，反而成為長期安置場所。

彰化曾在2020年為全國遊蕩犬數量減少最多的縣市，但2024年調查顯示數量仍維持在約9300隻，人犬衝突卻仍發生。近期和美鎮即發生飼主因病無力照顧犬隻，最終放出導致咬傷事件，雖飼主希望委託縣府安置，但今年起送交收容須繳交每隻1萬元費用，以該案9隻犬計算即需9萬元，飼主僅籌得部分款項，其餘仍待補足，也凸顯後端收容的現實壓力。

然而學界與民間普遍認為，遊蕩犬問題關鍵仍在源頭管理。台灣知行生命教育協會理事長魏行墨指出，現行絕育再回放（TNvR）措施的執行速度，仍追不上犬隻在外繁殖的增長速度，民眾餵食行為也造成流浪犬群聚與大量繁殖，衍生疾病與攻擊事件。建議針對高攻擊性犬隻採取精準誘捕與分級管理，並建立明確處理機制，否則收容所恐淪為兇猛犬隻集中地，不僅影響認養意願，也加重第一線人員負擔。

魏行墨說，農業部近期在「遊蕩犬社區管理計畫作業規範」針對餵養人進行管理，雖允許定時定點餵食，但須造冊身分且是具計畫性餵養，目標是將流浪犬捕捉打晶片做後續管理，但執行上有模糊空間，仍需強力監督才能落實。