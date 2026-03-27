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愛媽集結高喊「餵食不等於飼主」 盼農業部勿修法禁止

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣動物共生聯盟今號召一群愛爸、愛媽到農業部前陳情，盼農業部不要將「禁止餵食行為」、「餵食等同飼主」修入動保法。記者葉冠妤／攝／
台灣動物共生聯盟今號召一群愛爸、愛媽到農業部前陳情，盼農業部不要將「禁止餵食行為」、「餵食等同飼主」修入動保法。記者葉冠妤／攝／

嘉義竹一名婦人以「觀音開示」為由長期餵食遊蕩犬，去年遭重罰8萬6000元，再度引發野保、動保團體對餵食行為的爭論。台灣動物共生聯盟今號召一群「愛爸」、「愛媽」到農業部陳情，高喊「餵食不是罪，善意不該被懲罰」，要求農業部不要將「禁餵食行為」、「餵食等同飼主」等條文入法。農業部官員回應，尚未有共識，將持續搜集各界意見。

台灣動物共生聯盟代表黃泰山說，今天不是來抗議的，而是跟農業部站在同一陣線，盼農業部能堅持不將「禁止餵食行為」、「餵食等同飼主」入動保法。

黃泰山認為，現在動保法並未針對餵食行為有罰則，餵食流浪動物是無罪的，但因農業部對流浪動物治理責任的界線模糊不清，導致地方政府裁罰時，將這名嘉義婦人推定為「實際管領人」，以未善盡飼主責任開罰。

他進一步說，流浪動物是歷史共業，並不是愛爸愛媽們「餵」出來的，政府應該要做好的是源頭管理，罰那些沒有登記、沒有為動物結紮、棄養的飼主，而不是處罰有愛心的愛爸、愛媽。

南投縣關懷動物協會理事長黃紹甄說，她跟先生過去風雨無阻餵食流浪動物，到後來成立收容所照顧、送養，愛爸愛媽奉獻生命、財產跟青春，還時常被謾罵，但難道要眼睜睜看著流浪動物餓死街頭？她指出，若沒有流浪動物，怎會有餵食行為？重點在於政府沒有做好源頭管理。

聯盟指出，愛爸愛媽的長期定點餵食，是為了掌握族群動態、確保TNVR成效（如術後追蹤、新入個體監測），而非將動物視為私人財產，若只是因責任感、長期投入管理，就被反向推定為飼主，等於是政府把原本應負的源頭治理責任，全數轉嫁給手無寸鐵的個人。

對此，聯盟提出五大訴求，包括「餵食不等於管領」、「區分治理與餵食」、「打破持續性迷思」、「行政認定應透明」、「中央應落實配套」，呼籲農業部檢討飼主認定標準，勿停留責任轉嫁的惡性循環。

農業部回應，將持續蒐集各界意見，尋求兼顧動物福祉、公共安全及實務可行性的方向優先推動。

農業部也說明，依現行動保法，飼主是以是否具備實際管領關係為判斷，並非單一餵食行為就認定。另在司法實務見解上，如具有長期餵養並讓犬隻出入特定私領域，或提供固定棲息空間，對犬隻行動已具控制力，則會認定為飼主，並負相應管理責任，但個案仍由縣市政府依權責調查裁定，民眾如對裁罰有疑義，可提訴願保障自身權益。

農業部指出，動物保護法修正草案目前正在立院審議，對於於是否將「定時定點餵食之人」納入飼主定義，在立法院審議時，有諸多不同見解，尚待立法院進一步討論。

流浪動物 農業部 動保團體

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