影／治理責任界線模糊？ 動保志工肯定農委會「禁止餵食」、「餵食等於飼主」不入法

台灣動物共生聯盟號召動保志工與關心民眾，下午前往農業部陳情「救貓狗竟成代罪羔羊?」讓流浪動物治理陷入「愛心獵巫」的困境。陳情時，首先肯定農業部主張「餵食不等同飼主」，及「禁止餵食」入法；但也批評對於流浪動物治理責任的界線模糊不清，導致地方政府在實務裁罰中，將志工基於醫療、絕育後的「管理性餵食」直接推定為「實際管領人」，形成「參與越多、風險越高」的荒謬制度。

台灣動物共生聯盟黃泰山表示，不管是禁止餵食，或者是餵食等於飼主，農委會的主張不入法。就此非常肯定農委會，做正確的事，我們絕對支持它。要抗議的部分，不是抗議農委會，我們是抗議各地方政府。

黃泰山指，在嘉義縣一加油站的老闆娘，有一群狗，老闆娘餵牠水喝、給牠食物吃。因此，嘉義縣的防疫所就來罰老闆娘。防疫所就是用「餵食等於飼主」來開罰，但事實上這也沒有法源。

黃泰山質疑表示，加油站的老闆娘是飼主嗎？但防疫所她認定是飼主，但罰她所引用的法律條款與餵食無關，因為沒有法。就罰她「飼主責任」。因認定她是飼主，所以她就罰她是飼主責任。

台灣動物共生聯盟號召動保志工與關心民眾，下午前往農業部陳情「救貓狗竟成代罪羔羊?」台灣動物共生聯盟黃泰山（中）肯定農委會主張「禁止餵食」、「餵食等於飼主」不入法。記者黃義書／攝影