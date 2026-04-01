【動物冷知識】沒有雄性也能活萬年？3種「全雌性動物」顛覆你的認知

哈囉大家好，我是帽帽！

古人將妓院女老闆稱為「老鴇」，源於當時對「鴇鳥」的偏見。古人誤以為鴇鳥只有雌性，會與任何鳥類交配，因而將其視為淫鳥。

事實上，鴇鳥並非沒有雄性，只是因為雌雄異形現象非常明顯——雄鳥為了求偶長得非常華麗，與長相平凡的雌鳥看起來完全不同，才導致古人產生了這種錯誤的認知。

不過今天的主角不是鴇鳥，你知道嗎？世界上還真的只有雌性沒有雄性的動物唷！！

今天我們就一起來看看，三個只有雌性的動物冷知識吧！

大理石紋螯蝦是世界上唯一只能靠孤雌生殖繁衍的十足目甲殼綱動物，包括了所有的蝦類、蟹類與寄居蟹。

孤雌生殖（Parthenogenesis）是一種無性繁殖方式，雌性個體無需雄性受精即可產卵，卵直接發育為新個體。有些動物的雌性遭遇環境變化時，為了繁衍後代確保種群生存，就會出現孤雌生殖的繁衍方式。

不過大理石紋螯蝦比較不同，他們全部都是雌性個體。他們的染色體也與我們熟知的二倍體不同，我們的染色體是由父母各一半組合而成，他們則是罕見的一隻就有三倍體，且直接複製貼上給下一代！！

由於他們只要一隻個體就能在短時間內建立成一個族群，大理石紋螯蝦也被列為強勢的入侵物種。台北的大安森林公園曾經就遭到大理石紋螯蝦入侵，更棘手的是螯蝦會攻擊螢火蟲幼蟲及剪除水生植物，破壞生態棲地。幸好經過公私協力合作，完封大理石紋螯蝦入侵，免除了一場公園生態浩劫。

新墨西哥鞭尾蜥也是全雌性的動物，透過孤雌生殖繁衍，且後代基因與母親完全相同。

有趣的是，雖然他們不需要雄性受精，但仍會觀察到兩隻雌性進行「偽交配」的行為。研究顯示，這種行為能模擬交配後的生理反應，進而刺激排卵並提高繁殖率。

正因為這種獨特的演化機制，他們在國外社群常被暱稱為「女同志蜥蜴（Lesbian Lizards）」，並成為 LGBTQ+ 文化中象徵自然多樣性與同性連結的生物圖騰。這類生物的存在也經常被用來討論自然界中繁衍與性行為的複雜性，證明「異性交配」並非生物存續的唯一解方。

秀美花鱂也是一種全為雌性的魚類，不過他們繁衍後代的方式又更特別，被稱為「雌核生殖」！

雖然他們全都是雌性，但依然會找近親物種的雄魚（如茉莉花鱂）交配。精子的作用僅僅是像開關一樣「啟動」卵細胞分裂，隨後精子的遺傳物質就會被排除在外，後代依然是母親的完美複製體。

這種機制非常奇妙，因為她們在演化上必須依賴「工具人」雄魚才能繁衍。在生物學研究中，他們可能早在10萬年前就開始了這種繁衍模式！！

上一期我們才提到基因多樣性的內容，而秀美花鱂等只有雌性的動物也常被拿來討論，為什麼這種不提供基因多樣性的物種，竟然能在競爭激烈的自然界中存續萬年而不滅絕！！

參考資料：1、2、3、4