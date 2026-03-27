奈良鹿流浪到大阪 專家指元凶恐是人類：餵食導致繁殖過剩

日本奈良以野生鹿眾多聞名，日前一頭鹿闖入大阪市區，讓大阪府警與市府人員動員大批人力，在25日順利捕獲，並將這頭活力充沛的鹿暫時收容在大阪的動物管理中心。但這場「迷航記」並未就此落幕，反而揭開了奈良鹿群激增與生態失衡的嚴重隱憂。

根據日媒「關西電視台」報導，奈良愛鹿協會副會長中西康博受訪時指出：「現在的鹿群數量大概是我小時候的三倍！」他分析，鹿群異常激增的元凶正是「人類」。過去鹿群以青草和橡實為主食，秋冬食物短缺時會自然淘汰，但如今遊客大量餵食，甚至有人刻意帶來廚餘，導致鹿群營養過剩。原本熬不過嚴冬的幼鹿不僅順利存活，鹿群更變成全年皆可繁殖，徹底破壞了野生動物的自然循環法則。

此外，習慣人類食物的鹿甚至會主動搶奪遊客的塑膠袋，引發誤食死亡的悲劇。隨著奈良公園鹿群漸增、過度擁擠，部分弱勢的年輕公鹿被迫向外遷徙尋找新地盤，專家研判這極可能就是此次鹿隻流浪到大阪的原因。

對此，奈良縣知事山下真在接受專訪時坦言：「若這頭鹿真的來自奈良，代表鹿群活動範圍已大幅擴展，事態進入了全新階段。」他強調，用柵欄將公園圍住並不切實際，縣府已緊急召開保護管理委員會，未來將透過分析鹿隻身上的晶片數據，運用科技掌握鹿群動向，並研擬出妥善的對策，盼能解決當前鹿群過剩與生態失衡的問題。