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「人熊相遇」頻繁！黑熊二度闖部落偷吃雞 族人通報成功誘捕獲頒獎勵金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
一隻成年大公熊野放後再闖卓溪鄉清水部落吃雞，在部落族人配合通報下，本月9日成功誘捕。圖／花蓮分署提供
一隻成年大公熊野放後再闖卓溪鄉清水部落吃雞，在部落族人配合通報下，本月9日成功誘捕。圖／花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉周邊山區是黑熊重要棲地，近年屢次發生「人熊相遇」，清水部落日前又有黑熊入侵吞吃12隻雞，部落居民通報後，由林業署花蓮分署成功誘捕，副分署長朱懿千昨天前往部落公開表揚，並頒發通報及監測獎勵金。

清水部落頭目何成忠及連姓民眾本月4日通報，部落民宅旁的雞寮有黑熊侵擾，林業署花蓮分署起初嘗試驅趕但沒有效果，改採誘捕，9日清晨成功抓到一隻15歲的成年公熊。這隻黑熊去年10月就曾侵擾清水部落，被捕後異地野放，卻再度闖雞部落雞舍後，這次誘捕後先觀察照護，評估是否適合再次野放。

朱懿千昨天到清水部落，依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」核發入侵通報及監測獎勵金共8000元，並補償雞隻及圍籬損失，表揚地點在「保育柑仔店」的卓清村服務處，這裡平時時提供改良式獵具兌換，也是部落保育資訊交流的重要節點。

花蓮分署表示，感謝通報人第一時間提供關鍵資訊，還有高姓農戶全力配合提供雞舍架設紅外線自動相機，拍到黑熊進入雞舍覓食的畫面，才能在短時間內成功捕捉，降低人熊衝突的風險，未來將持續結合在地巡守與科技監測設備，強化監測與應變。

林業署花蓮分署副分署長朱懿千（後排左三）昨到卓溪鄉清水部落頒發通報及監測獎勵金，感謝部落族人配合才能短時間內成功誘捕黑熊。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署副分署長朱懿千（後排左三）昨到卓溪鄉清水部落頒發通報及監測獎勵金，感謝部落族人配合才能短時間內成功誘捕黑熊。圖／花蓮分署提供

黑熊 林業署

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