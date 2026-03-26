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催生雷公蛙重返高雄 產官學研民團簽署保育備忘錄、共同認養南科綠地

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「南台灣雷公蛙保育合作備忘錄」今天簽署， 由生合集團董事長楊連傳（右四）發起、邀請國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨（左四）、農業部林保署屏東分署長李政賢（右三）、中興大學全球變遷生物學研究中心副教授莊銘豐（左一）、蛙趣自然生態顧問老師莊孟憲（左二）、高雄市野鳥學會總幹事林昆海（右一）、台灣兩棲類動物保育協會理事長李承恩（右二）共同簽署MOU，投入搶救雷公蛙。圖／生合集團提供
「南台灣雷公蛙保育合作備忘錄」今天簽署， 由生合集團董事長楊連傳（右四）發起、邀請國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨（左四）、農業部林保署屏東分署長李政賢（右三）、中興大學全球變遷生物學研究中心副教授莊銘豐（左一）、蛙趣自然生態顧問老師莊孟憲（左二）、高雄市野鳥學會總幹事林昆海（右一）、台灣兩棲類動物保育協會理事長李承恩（右二）共同簽署MOU，投入搶救雷公蛙。圖／生合集團提供

過去常見於草澤、水田的雷公蛙，近年來因棲息環境惡劣，數量減少，已消失於高雄田野。國科會南部科學園區高雄園區今舉辦「生合雷公蛙棲地開池典禮」，生合集團宣布認養園區內近3公頃綠地，集結產官學研及民間團體力量，簽署「南臺灣台北赤蛙（雷公蛙）保育合作備忘錄」，誓言2030年以前成功復育「青蛙名模」雷公蛙。

雷公蛙學名是Hylarana taipehensis，因在春雷響後、梅雨季節活躍而得名，這珍稀的二級保育類動物，棲息於低海拔的草澤、水田，體型嬌小，只有3至5公分，背部呈金綠色，側面有黑白線交錯，被譽「蛙界名模」。

由於棲地破壞及農藥濫用，雷公蛙數量急遽減少，生合生物科技啟動多樣性保育計畫，聯手農業部林務及自然保育署屏東分署、國立中興大學全球變遷生物生物學研究中心、國科會南部科學園區管理局、高雄市府農業局、社團法人台灣兩棲類動物保育協會、蛙趣自然生態顧問，以及高雄市野鳥學會等，共同搶救瀕危雷公蛙於高雄復育。

生合雷公蛙棲地開池典禮今天上午舉行，生合集團董事長楊連傳、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、農業部林保署處長汪昭華、林保署屏東分署長李政賢、高雄市農業局長姚志旺、中興大學全球變遷生物學研究中心副教授莊銘豐、台灣兩棲類動物保育協會理事長李承恩、蛙趣自然生態顧問老師莊孟憲、高雄市野鳥學會總幹事林昆海、高雄市野鳥學會主任陳柏豪等，共同持金鏟開池，象徵雷公蛙棲地正式投入整地。

生合集團為全球益生菌主要供應商，「生合生物多樣性倡議」聚焦高雄雷公蛙復育，除了透過復育珍稀物種，守護地球生態，並將注入微生物研究資源，觀察動物在環境變遷下的腸道菌變化，為全球生物多樣性生態系永續發展，貢獻研究洞見。

保護地球生態永續多元，聯合國建立「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」：請各國2030年須有30%國土面積受到有效庇護的目標。生合集團提出「生合生物多樣性倡議-聚焦搶救瀕危物種」，催生高屏雷公蛙復育，於南部科學園區打造濕地，預計2030年前達成族群穩定。

為宣導環境教育，生合集團執行長楊三連擔任「生合雷公蛙棲地巡守隊長」，帶領員工定期巡查、水質監測、清除外來種，維護棲地自然景觀與生態平衡，並預計招募志工擴大參與。在棲地營造方面，生合集團與高雄市野鳥學會合作管理近3公頃綠地，致力提升為雷公蛙繁衍與度冬棲地，對接國際「30x30」目標。

雷公蛙因在春雷響後、梅雨季節活躍而得名，棲息於低海拔的草澤、水田，體型嬌小，只有3至5公分，背部金綠色，側面黑白線交錯，被譽「蛙界名模」。圖／台灣保育專家洪子倫提供
雷公蛙因在春雷響後、梅雨季節活躍而得名，棲息於低海拔的草澤、水田，體型嬌小，只有3至5公分，背部金綠色，側面黑白線交錯，被譽「蛙界名模」。圖／台灣保育專家洪子倫提供

國科會南部科學園區高雄園區舉辦「生合雷公蛙棲地開池典禮」，集結產、官、學、研社團力量，搶救瀕危雷公蛙於高雄復育。圖／生合集團提供
國科會南部科學園區高雄園區舉辦「生合雷公蛙棲地開池典禮」，集結產、官、學、研社團力量，搶救瀕危雷公蛙於高雄復育。圖／生合集團提供

生合集團董事長楊連傳指出，生合希望透過強強聯盟，作為復育瀕危物種的合作典範，未來在企業認養ESG生態棲地成立「雷公蛙親子教育園區」，以寓教於樂的型態，幫助高雄兒童認識多元生態對地球永續的重要性。圖／生合集團提供
生合集團董事長楊連傳指出，生合希望透過強強聯盟，作為復育瀕危物種的合作典範，未來在企業認養ESG生態棲地成立「雷公蛙親子教育園區」，以寓教於樂的型態，幫助高雄兒童認識多元生態對地球永續的重要性。圖／生合集團提供

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