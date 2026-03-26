快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

「小沈1500」不成罪！ 法院只認柯文哲收賄210萬原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

海廢變身救援桶 遭廢漁網纏繞截肢海龜今回歸大海

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。圖／海保署提供
海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。圖／海保署提供

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。這次野放的「MARN救援桶」為全國首創，是由海洋廢棄物循環製作的，將原本讓海龜受傷或致死的海廢化為重生的力量。

這次野放的兩隻欖蠵龜為第118與第119隻，一隻來自高雄梓官，一隻來自澎湖，均因廢漁網纏繞而受傷，一隻甚至組織壞死而截肢，所幸在澎湖漁業中心與海生館醫療團隊照護，經一年多的時間終於恢復健康，經評估符合野放標準。

今天上午兩隻海龜在眾人祝福下，沿著沙灘緩緩前行，最終沒入蔚藍海中。海洋保育署長陸曉筠表示，這次野放使用的「MARN救援野放桶」，是以海洋廢棄物經先進的化學循環回收技術，轉化製作而成，實用且具循環價值，為全國首創。

海巡署主秘廖德聖表示，本次野放的海龜第「118」隻別具意義，正好呼應海巡署的118報案專線。從民眾第一時間的通報，到海巡人員即刻應處，再到後端專業醫療照護與最終野放，象徵一條完整而緊密的救援鏈，展現海洋保育救援網（MARN）跨機關協作的救援能力。

海保署表示，海保署設計的MARN，2020年來已協助28隻鯨豚與154隻海龜重返海洋，並為22隻海龜裝設衛星發報器，持續追蹤牠們在海中的旅程。

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜。圖／海保署提供
海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜。圖／海保署提供

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。圖／海保署提供
海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。圖／海保署提供

海龜 海巡署 海生館

延伸閱讀

屏東2隻欖蠵龜重回大海 「救援桶」是海洋廢棄物再製的

新聞評論／幽靈流刺網害死保育龜 實名制破功

影／再見了…宜蘭岳明師生野放赤蠵龜 感動祝福「碳吉，妳要好好的」

革龜食道胃塞滿漁網 搶救仍不治

相關新聞

曾文水庫外來種入侵 釣客見澳洲龍蝦、擬鱷龜「越釣越離奇」

全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。

海廢變身救援桶 遭廢漁網纏繞截肢海龜今回歸大海

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。這次野放的「MARN救援桶」為全國首創，是由海洋廢棄物循環製作的，將原本讓海龜受傷或致死的海廢化為重生的力量。

黑狗受鞭炮驚嚇困汐止山坡4天 新北動保員攀陡坡救援助返家

新北市動保處日前接獲民眾通報，汐止區大尖山山坡上持續傳出犬隻哀嚎聲已好幾天。動保處立即派員前往現場查察，並在山區巧遇正在尋犬的飼主，一同上山搜尋，發現1隻黑犬受困於陡峭山坡無法自行下山。救援人員在地面濕滑、植被茂密的山坡上合力協助犬隻脫困，順利將牠帶下山與飼主團聚。

影／台灣瀕危東方白鸛出生…可愛探頭畫面曝光 全球鳥友激動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年底在雲林濁水溪一處高壓電塔上築巢繁殖，並產下四顆蛋，這是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，格外受到國內外鳥界關注，熱心鳥友經過一個多月觀察記錄，前幾天拍攝到2隻幼鳥探頭，極其珍貴也確認幼鳥平安成長，台灣小鸛探頭亮相的可愛畫面，也傳為國際保育的大喜事。

排泄物堆滿非法繁殖場…桃市救出34隻削瘦緬因貓 重罰累犯業者300萬

桃園動保處今天表示，在中壢區破獲非法繁殖場所，救出34隻健康狀況不佳的緬因貓，由於業者為累犯，將依法裁罰最高新台幣300...

新北山區獸鋏及山豬吊獎勵回收機制今上路 單組獸鋏獎勵金100元起跳

新北市動保處近日接獲，於新店二叭子植物園、坪林金瓜寮等地發生犬貓誤觸山豬吊案件，為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。