海廢變身救援桶 遭廢漁網纏繞截肢海龜今回歸大海

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜，在眾人的祝福下，慢慢地爬向海中回到牠們的故鄉。這次野放的「MARN救援桶」為全國首創，是由海洋廢棄物循環製作的，將原本讓海龜受傷或致死的海廢化為重生的力量。

這次野放的兩隻欖蠵龜為第118與第119隻，一隻來自高雄梓官，一隻來自澎湖，均因廢漁網纏繞而受傷，一隻甚至組織壞死而截肢，所幸在澎湖漁業中心與海生館醫療團隊照護，經一年多的時間終於恢復健康，經評估符合野放標準。

今天上午兩隻海龜在眾人祝福下，沿著沙灘緩緩前行，最終沒入蔚藍海中。海洋保育署長陸曉筠表示，這次野放使用的「MARN救援野放桶」，是以海洋廢棄物經先進的化學循環回收技術，轉化製作而成，實用且具循環價值，為全國首創。

海巡署主秘廖德聖表示，本次野放的海龜第「118」隻別具意義，正好呼應海巡署的118報案專線。從民眾第一時間的通報，到海巡人員即刻應處，再到後端專業醫療照護與最終野放，象徵一條完整而緊密的救援鏈，展現海洋保育救援網（MARN）跨機關協作的救援能力。

海保署表示，海保署設計的MARN，2020年來已協助28隻鯨豚與154隻海龜重返海洋，並為22隻海龜裝設衛星發報器，持續追蹤牠們在海中的旅程。

海洋委員會海保署與海生館今天在屏東後灣沙灘野放兩隻欖蠵龜。圖／海保署提供