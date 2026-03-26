快訊

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東2隻欖蠵龜重回大海 「救援桶」是海洋廢棄物再製的

中央社／ 屏東縣26日電

2隻欖蠵龜分別因拖網誤捕及廢棄網具纏繞而收容，經過救治，今天在屏東後灣沙灘野放，而裝載的野放箱，是由海洋廢棄物再製而成的「MARN救援桶」，是實用且具循環價值的保育設備。

海洋委員會海洋保育署與國立海洋生物博物館今天野放2隻欖蠵龜，在眾人祝福聲中，海龜緩緩爬向海洋家園。

海保署長陸曉筠提及，救援現場不僅需要速度，更需要專業與安全，為提升辨識度與現場管理，設計「MARN救援警示線」，採用寶特瓶再生材質製作，讓環保理念融入救援行動中。

陸曉筠說，透過海洋保育ESG平台，串聯Xpark保育經驗與台塑企業材料再製技術，攜手開發全國首創「MARN救援桶」，將海洋廢棄物轉化為實用且具循環價值的保育設備，打造產官企業協力的創新典範。

海保署表示，自成立以來，MARN已成功協助28隻鯨豚與154隻海龜重返海洋，並為22隻海龜裝設衛星發報器，追蹤在海中的旅程。

海保署提及，今天野放的2隻欖蠵龜，其中1隻是今年1月在高雄市梓官被發現，因被漁網纏繞受傷；另外1隻則是在澎湖擱淺，右前肢因廢棄網具纏繞壞死而截肢，經過1年的治療復健，終於恢復到可以野放的健康狀態。

海龜 屏東

延伸閱讀

新聞評論／幽靈流刺網害死保育龜 實名制破功

影／再見了…宜蘭岳明師生野放赤蠵龜 感動祝福「碳吉，妳要好好的」

革龜食道胃塞滿漁網 搶救仍不治

福隆、梗枋都有革龜因漁網致命 新北已規定4處海域距岸3浬內禁用刺網

相關新聞

曾文水庫外來種入侵 釣客見澳洲龍蝦、擬鱷龜「越釣越離奇」

全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。

黑狗受鞭炮驚嚇困汐止山坡4天 新北動保員攀陡坡救援助返家

新北市動保處日前接獲民眾通報，汐止區大尖山山坡上持續傳出犬隻哀嚎聲已好幾天。動保處立即派員前往現場查察，並在山區巧遇正在尋犬的飼主，一同上山搜尋，發現1隻黑犬受困於陡峭山坡無法自行下山。救援人員在地面濕滑、植被茂密的山坡上合力協助犬隻脫困，順利將牠帶下山與飼主團聚。

影／台灣瀕危東方白鸛出生…可愛探頭畫面曝光 全球鳥友激動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年底在雲林濁水溪一處高壓電塔上築巢繁殖，並產下四顆蛋，這是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，格外受到國內外鳥界關注，熱心鳥友經過一個多月觀察記錄，前幾天拍攝到2隻幼鳥探頭，極其珍貴也確認幼鳥平安成長，台灣小鸛探頭亮相的可愛畫面，也傳為國際保育的大喜事。

排泄物堆滿非法繁殖場…桃市救出34隻削瘦緬因貓 重罰累犯業者300萬

桃園動保處今天表示，在中壢區破獲非法繁殖場所，救出34隻健康狀況不佳的緬因貓，由於業者為累犯，將依法裁罰最高新台幣300...

新北山區獸鋏及山豬吊獎勵回收機制今上路 單組獸鋏獎勵金100元起跳

新北市動保處近日接獲，於新店二叭子植物園、坪林金瓜寮等地發生犬貓誤觸山豬吊案件，為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。

奈良鹿闖大阪回不去了 知事拒收：沒有跨縣放生先例

日本奈良公園鹿群疑似跑到大阪，引發關注，奈良縣知事山下真今天表示，鹿隻只要離開奈良市特定活動範圍，就不再是受保護的國家天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。