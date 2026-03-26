屏東2隻欖蠵龜重回大海 「救援桶」是海洋廢棄物再製的

2隻欖蠵龜分別因拖網誤捕及廢棄網具纏繞而收容，經過救治，今天在屏東後灣沙灘野放，而裝載的野放箱，是由海洋廢棄物再製而成的「MARN救援桶」，是實用且具循環價值的保育設備。

海洋委員會海洋保育署與國立海洋生物博物館今天野放2隻欖蠵龜，在眾人祝福聲中，海龜緩緩爬向海洋家園。

海保署長陸曉筠提及，救援現場不僅需要速度，更需要專業與安全，為提升辨識度與現場管理，設計「MARN救援警示線」，採用寶特瓶再生材質製作，讓環保理念融入救援行動中。

陸曉筠說，透過海洋保育ESG平台，串聯Xpark保育經驗與台塑企業材料再製技術，攜手開發全國首創「MARN救援桶」，將海洋廢棄物轉化為實用且具循環價值的保育設備，打造產官企業協力的創新典範。

海保署表示，自成立以來，MARN已成功協助28隻鯨豚與154隻海龜重返海洋，並為22隻海龜裝設衛星發報器，追蹤在海中的旅程。

海保署提及，今天野放的2隻欖蠵龜，其中1隻是今年1月在高雄市梓官被發現，因被漁網纏繞受傷；另外1隻則是在澎湖擱淺，右前肢因廢棄網具纏繞壞死而截肢，經過1年的治療復健，終於恢復到可以野放的健康狀態。