黑狗受鞭炮驚嚇困汐止山坡4天 新北動保員攀陡坡救援助返家

新北市動保處日前接獲民眾通報，汐止區大尖山山坡上持續傳出犬隻哀嚎聲已好幾天。動保處立即派員前往現場查察，並在山區巧遇正在尋犬的飼主，一同上山搜尋，發現1隻黑犬受困於陡峭山坡無法自行下山。救援人員在地面濕滑、植被茂密的山坡上合力協助犬隻脫困，順利將牠帶下山與飼主團聚。

通報人沈姓民眾表示，自家住在汐止區大尖山附近，聽見山坡上有狗的哀嚎聲，已持續長達多日，本想上山查看，但山區地形複雜、沒有明顯道路，經旁人勸阻認為危險，因此向動保處通報請求協助。

動保人員抵達現場勘查路況時，恰巧遇到已尋找愛犬多日的王姓飼主，飼主表示，有聽聞山上犬隻哀叫聲，懷疑可能是自己走失的愛犬「昆凌」，當時因受鞭炮聲驚嚇翻牆逃出家門，已走失超過4天。

由於該處人煙稀少，山坡雜草叢生且地勢陡峭、地面濕滑，行走十分困難，動保人員在艱困環境中搜尋許久，終於發現該隻黑犬。當時犬隻在陡坡上來回徘徊、顯得相當不安，研判應是爬上坡後無法自行下山。

動保處隨即增加人力支援，待3名動保員到齊後，以尼龍布包覆犬隻，小心將牠帶下陡坡。經過約4小時的努力，終於順利將犬隻帶下山，並立即提供飲水及飼料讓已多日未進食的黑狗補充體力。

經現場檢查，該犬已植入晶片並完成絕育及狂犬病疫苗施打，最終平安回到飼主懷抱。王姓飼主表示，非常感謝動保處協助救援，未來將加強管理，避免再發生類似情況。

動保處提醒，犬貓聽覺比人類敏銳，對於突如其來的巨大聲響容易產生驚嚇反應，飼主應妥善管理寵物活動環境，避免其受到驚嚇而逃逸，同時應為寵物施打晶片、狂犬病疫苗並完成絕育，如寵物不慎走失，透過晶片資料即可協助聯絡飼主，讓毛孩盡快回到溫暖的家。

由於該處人煙稀少，山坡雜草叢生且地勢陡峭、地面濕滑，行走十分困難，動保人員在艱困環境中搜尋許久，終於發現該隻黑犬。圖／新北市動保處提供