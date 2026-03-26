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影／台灣瀕危東方白鸛出生…可愛探頭畫面曝光 全球鳥友激動

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供
台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年底在雲林濁水溪一處高壓電塔上築巢繁殖，並產下四顆蛋，這是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，格外受到國內外鳥界關注，熱心鳥友經過一個多月觀察記錄，前幾天拍攝到2隻幼鳥探頭，極其珍貴也確認幼鳥平安成長，台灣小鸛探頭亮相的可愛畫面，也傳為國際保育的大喜事。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷開心說，「我們終於等到這感人的一刻！」這不僅是國內保育一大盛事，更讓台灣國際保育地位大為提升，每位辛苦守在現場的鳥友，無不期待所有幼鳥都能平安長大。

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類東方白鸛，全球僅剩約三千隻，去年12月在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高50公尺的高壓電塔，飛來一對東方白鸛巢築，並產下四顆蛋，經近月辛苦孵育，陸續傳出幼鳥破蛋而出的好消息，消息曝光引起國內、外關切。

由於鳥巢很高，守在現場的鳥友也不敢太靠近，只能從遠處觀察紀錄，黃蜀婷最近分享拍鳥俱樂部成員蘇佳霖所拍攝幼鳥探頭的照片，馬上引起轟動，她指出，鳥友在社群看到超可愛的幼鳥，無比興奮也很感動，尤其看到親鳥反芻輕柔的親子畫面，讓大家的心都融化了。

黃蜀婷指出，蘇佳霖從2月8日開始守在遠處拍攝記錄孵蛋、育雛過程，3月8日發現親鳥有反芻餵食動作，得知幼鳥已出生，但要看到幼鳥很難，在耐心等待多天後，終於在21日看到一隻幼鳥探頭和親鳥互動，馬上拍下極為珍貴的畫面。

終於等到最感動的一刻，黃蜀婷說，東方白鸛親鳥辛苦銜枝築巢，輪流孵化，挺過強勁東北季風及冬雨，百般辛苦終於迎來「世界國寶級」的小生命，這也是台灣保育歷史性的一刻。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍也呼籲，東方白鸛對棲地品質要求極高，牠們的出現也被視為當地生態環境優良、自然和諧的指標，這段期間請大家共同守護，切勿干擾，直到幼鳥順利離巢。

台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供
台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供

台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供
台灣第一隻野外自然繁殖成功的東方白鸛幼鳥出生，鳥友守候多天，終於捕捉到幼鳥探頭可愛的模樣，十分珍貴，也讓國內外鳥友無比振奮。圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供

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