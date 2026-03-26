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曾文水庫遭外來種入侵 釣客見澳洲龍蝦、擬鱷龜「越釣越離奇」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。圖／讀者提供
全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。圖／讀者提供

全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。

垂釣民眾發現，原本熟悉的魚虎逐漸被其他外來種水生生物取代。有釣客拉起釣線，竟釣到外殼粗糙、外型猙獰的擬鱷龜，還有人捕獲體型碩大的淡水螯蝦。這些「不速之客」的出現，讓水庫生態樣貌出現明顯變化。

嘉大水生生物科學系助理教授董哲煌指出，擬鱷龜原產於北美，體型龐大，成體可重達10公斤以上，壽命超過20年，屬於大型淡水龜。雖然咬合力不若近親鱷龜，但攻擊性更強，且習慣潛伏突襲，對人類與水域生物都具有潛在威脅。

董哲煌表示，台灣早在30年前就有棄養紀錄，目前雖尚未確認野外繁殖，但若族群穩定擴張，風險不容忽視，早年農委會聯繫良心水族商進行回收，建議比照移除綠鬣蜥的模式，加強通報與捕捉，以降低擴散風險。

紅鰲螯蝦意思為「紅色的爪」又稱澳洲淡水龍蝦, 是屏東地區養殖水產品種，紅鰲螯蝦一般成年體型可以達到15公分以上，最大紀錄為30公分，紅鰲螯蝦只需6-8個月，體重就可以達到200公克，也會進入性成熟期，可以生下100至500隻小蝦，1年產1、2次，主食是水生植物跟小魚蝦對洄游的甲殼類有極強侵略性（尤其是毛蟹）, 但是對生態控制來說比美國螯蝦容易，因為不挖泥穴，只要抽乾水或以誘捕籠捕捉，容易控制其數量

曾文水庫外來種問題存在多年。過去大量出現魚虎，曾一度成為餐廳料理食材，但因市場接受度下降，利用價值減弱，族群仍持續擴散。如今再加上擬鱷龜與紅鰲螯蝦，水庫成為多種外來掠食者共存的複雜生態場域。部分釣客開玩笑說，「澳洲龍蝦或許未來能端上餐桌」，但生態學者強調，外來種一旦失控，將對原生物種造成不可逆的衝擊。如何在觀光、經濟與生態保育之間取得平衡，已成為曾文水庫課題。

全台最大水庫跨嘉南縣市曾文水庫，遭外來種水生生物入侵。過去釣客最常釣起的掠食魚「魚虎」，如今不再是唯一主角，近期更頻頻出現外型宛如恐龍的擬鱷龜，以及「澳洲龍蝦」，讓不少釣客直呼「越釣越離奇」。圖／讀者提供
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澳洲 曾文水庫

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