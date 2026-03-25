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排泄物堆滿非法繁殖場…桃市救出34隻削瘦緬因貓 重罰累犯業者300萬

中央社／ 桃園25日電
桃園動保處表示，在中壢區破獲非法繁殖場所，救出34隻健康狀況不佳的緬因貓。示意圖／ingimage
桃園動保處表示，在中壢區破獲非法繁殖場所，救出34隻健康狀況不佳的緬因貓。示意圖／ingimage

桃園動保處今天表示，在中壢區破獲非法繁殖場所，救出34隻健康狀況不佳的緬因貓，由於業者為累犯，將依法裁罰最高新台幣300萬元罰鍰並移送檢方偵辦；部分案件貓隻將開放認養。

桃園市政府動物保護處表示，21日晚間接獲新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎提供具體情資，指稱中壢區有非法繁殖場所，22日上午即會同警方前往中壢區執行查緝行動，當場破獲並救出34隻健康狀況不佳的緬因貓。

動保處表示，該繁殖場所環境衛生條件極為惡劣，貓隻長期處於排泄物堆積的環境，部分個體毛髮糾結成塊，嚴重程度甚至影響基本活動能力，且多數貓隻體態消瘦、營養不良。

動保處也說，在現場查獲大量須經獸醫師處方使用的藥品及疫苗，疑涉有未經專業許可自行施用情形，相關行為涉違反動物用藥品管理相關規定。

動保處長王得吉表示，該業者為非法繁殖案件累犯，曾在民國110年及114年間因非法繁殖行為遭裁罰，日後不但未改善，違法手法還日益隱蔽，曾透過不實登記及晶片異動等方式試圖掩飾動物來源。

王得吉表示，將依動物保護法規定，裁處涉案行為人最高300萬元罰鍰，並依法沒入全部貓隻；針對疑涉及不實交易文件及偽造文書等刑事部分，已彙整相關事證，將依法函送桃園地檢署偵辦。

動保處呼籲，民眾如發現疑似非法繁殖或買賣犬貓情事，可通報（03-3250126、03-3326742）或撥打1959動保專線；針對本案中經初步檢查健康狀況穩定的緬因貓，預計於4月初於南昌認養中心開放認養，相關資訊可至動保處官網查詢。

偽造文書 緬因貓 動保法

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