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新北山區獸鋏及山豬吊獎勵回收機制今上路 單組獸鋏獎勵金100元起跳

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。圖／新北市動保處提供
為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。圖／新北市動保處提供

新北市動保處近日接獲，於新店二叭子植物園、坪林金瓜寮等地發生犬貓誤觸山豬吊案件，為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。

獸鋏或山豬吊會造成動物四肢中度至重度傷害，場面怵目驚心，嚴重者血肉模糊且傷至見骨，送醫後只能截肢保命，若無法自行脫困或無法即時被發現的動物，往往會受困至飢餓死亡。

動保處說明，獸鋏及山豬吊使用地點常位於人煙罕至之農牧區或山區，因缺乏監視設備難以追查源頭使用者。自即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如主動送交山區獸鋏或山豬吊，即可申請100至150元獎勵金。

動保處提醒，捕獸鋏為具強力彈簧的齒型結構，山豬吊為包含鋼絲及彈簧製作的套索及踏板，套索通常掛於樹枝上，踏板放於地面並用土輕輕掩蓋，可使用竹竿或長棍，遠距離觸發獸鋏及山豬吊踏板，再將踏板自土中挖起即完成移除，切勿直接以手腳觸碰陌生金屬陷阱，必須確定陷阱已觸發無危險後再使用手套移除避免割傷。

如拆除過程有攝影或拍攝拆除前後照片（含時間地點）及記錄GPS定位，並將整組陷阱送交至動保處或各動物之家，檢附申請書、身分證及銀行存摺影本，即可申請獎勵金，獎勵金額為直徑未滿10公分的小、中型獸鋏每組100元、直徑20公分以上的大型獸鋏及金屬套索每組150元。

動保處統計，2025年迄今沒入獸鋏29組及山豬吊64組，獸鋏不只出現於山區，動保處查獲民眾購買網路販售的「高效捕鼠器」用於住家附近捕鼠，該捕鼠器材質雖然是塑膠，仍符合具頜顎型結構的獸鋏，咬合力強大會造成動物嚴重受傷，使用此類陷阱仍屬違法行為。

動保處表示，販售或使用獸鋏、山豬吊等陷阱皆屬違法行為，將依據動保法第14之2條，或新北市動保自治條例第17條第1項，開罰1萬5000元至7萬5000元；致動物重傷死亡者，將依動物保護法第25條處2年以下徒刑或拘役，併科20至200萬罰金。

獸鋏或山豬吊會造成動物四肢中度至重度傷害，場面怵目驚心，嚴重者血肉模糊且傷至見骨，送醫後只能截肢保命。圖／新北市動保處提供
獸鋏或山豬吊會造成動物四肢中度至重度傷害，場面怵目驚心，嚴重者血肉模糊且傷至見骨，送醫後只能截肢保命。圖／新北市動保處提供

獸鋏或山豬吊會造成動物四肢中度至重度傷害，場面怵目驚心，嚴重者血肉模糊且傷至見骨，送醫後只能截肢保命。圖／新北市動保處提供
獸鋏或山豬吊會造成動物四肢中度至重度傷害，場面怵目驚心，嚴重者血肉模糊且傷至見骨，送醫後只能截肢保命。圖／新北市動保處提供

為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。圖／新北市動保處提供
為減少悲劇發生，動保處指出，即日起實施「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，民眾如發現獸鋏或山豬吊可協助觸發及拆除陷阱並送交，即可申請100至150元獎勵金。圖／新北市動保處提供

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