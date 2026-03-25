【動物冷知識】為何獵豹基因幾乎一樣？幼崽僅5%能長大 背後藏滅絕危機

哈囉大家好，我是帽帽！

遺傳多樣性又稱為基因多樣性（genetic diversity），指同一物種的個體之間，因為生活環境不同，經過長時間的自然選擇與突變，慢慢累積出來的差異。

當遺傳多樣性越高，族群中能提供自然選擇的基因就越多，也就更有能力應對環境變化，有利於族群的生存與持續演化。

例如同一種鳥，有些鳥喙長長像小鉗子，有些短短像小勺子；當食物種類改變時，長喙鳥能輕鬆啄到深處的種子，短喙鳥則能快速啄碎小顆粒，最適合環境的那一群就能更容易活下來。

今天我們就一起來看看，三個關於遺傳多樣性

的動物冷知識吧！

蜂后通常會與多隻雄蜂交配，因此也意味著蜂群的多樣性高。

科學家用單一雄蜂的精子或15種不同雄蜂的精子對21隻蜂后進行了人工授精。六月初，這些蜂后連同近8,000隻工蜂後代被轉移到一個空蜂巢中，並接受觀察。

兩週後，基因多樣性高的蜂群在競爭和產量上都超過了基因單一的蜂群。他們的蜂巢面積增加了20%，採集的食物增加了78%，食物儲備也增加了39%。遇到寒流時，基因多樣性高的蜂群也比少的存活率更高。

也就是說，因為基因多樣化讓蜂群裡的每隻蜜蜂各有所長，有的善於採集、有的耐寒、有的擅長照顧幼蟲，這種「能力分工」讓整個蜂巢不論在工作效率還是面對環境變化時，都能表現得更好、更穩定。

獵豹是遺傳多樣性極低的經典例子，這主要是因為他們在過去曾經歷過兩次幾乎滅絕的重大危機，使得族群基因庫被極度縮小。結果就是，即使是相隔幾千公里的兩隻獵豹，它們的基因組純合率也超過90%，幾乎就像是同一窩生的一樣。

這種高度相似的基因組雖然有一個有趣的「好處」：即使沒有血緣關係，獵豹之間也可以直接進行器官移植，排斥反應幾乎不存在。但這背後的問題更嚴重——基因多樣性太低，使得他們對疾病、寄生蟲或環境變化的抵抗力極差。

結果就是，獵豹族群的幼崽存活率非常低，僅約5%能夠順利長大成年。也因此，獵豹雖然在捕獵技巧上無人能敵，但他們的基因限制了族群的恢復能力與長期生存，成為大自然中基因多樣性不足所帶來的極端案例。

大象是否長象牙、象牙的長短，其實都是由他們的基因決定的。每一隻大象的基因組合不同，所以有些大象天生長得又大又長的象牙，有些則比較短，甚至可能沒有象牙。

不過，長象牙的大象往往成了盜獵者眼中的目標，他們更容易被捕殺，生存與繁殖的機會也因此大幅降低。隨著時間過去，那些擁有長象牙基因的大象越來越少，未來的族群可能只剩下短象牙，甚至完全沒有象牙的大象。

所以啊，雖然象牙看起來精美、很像藝術品，讓人想收藏，但真正的美，其實是在大象身上。當象牙伴隨著他們的生活，成為他們覓食、防禦和社交的一部分時，那才是真正獨一無二的自然之美 ❤️

參考資料：1、2、3、4