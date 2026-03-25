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奈良鹿闖大阪回不去了 知事拒收：沒有跨縣放生先例

中央社／ 東京25日專電
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，如今傳出鹿群疑似跑到大阪，引發關注。 圖／聯合報系資料照片
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，如今傳出鹿群疑似跑到大阪，引發關注。 圖／聯合報系資料照片

日本奈良公園鹿群疑似跑到大阪，引發關注，奈良縣知事山下真今天表示，鹿隻只要離開奈良市特定活動範圍，就不再是受保護的國家天然紀念物，且由於沒有先例，沒辦法把鹿帶回奈良安置。

關西電視台報導，山下真在記者會上指出，奈良公園鹿群之所以被列為「文化財保護法」指定的國家天然紀念物，是基於活動範圍限定於奈良市內（不含舊都祁村與舊月瀨村）。一旦鹿隻離開這些區域，便不再具有天然紀念物的身分。

他表示，雖然聽起來有些過於僵化，但就目前掌握的全國情況，尚無在某一都道府縣捕獲野生動物後，再放回其他地區的案例，因此不能打破這個原則。考量鹿隻對農林業或人身安全可能造成的影響，「並非完全不存在風險」，因此無法接受跨縣放生的做法。

也就是說，即使鹿群確實從奈良跑去大阪，但在大阪被逮住後，不允許帶回奈良「放生」。

對於鹿隻為何出現在距離超過30公里外的大阪市，山下真分析，可能與奈良市內鹿群數量增加、生存競爭加劇有關。他表示，部分鹿隻可能為尋找食物而向外移動。

他強調，原先沒有預料到奈良公園的鹿會跨越行政區域，這可以說是最新的情況，不過追根究柢，問題核心仍是「奈良市內鹿群數量管理」，未來需進一步檢討相關對策。

他也表示，針對此事，分別接獲大阪市長橫山英幸與大阪府知事吉村洋文的電話聯繫，已以書面形式回覆。大阪市當局今天下午捕獲了一隻被目擊在市內各處出現的鹿，鹿隻並未受傷，目前被移送保護設施。對於奈良「拒收」在大阪市逮到的鹿，橫山英幸下午接受媒體採訪表示，「會尊重奈良方面的決定」。

奈良鹿現身大阪，近來成為日本社群媒體與電視節目討論話題。有網友戲稱，這些鹿是在奈良沒辦法生存、只好往外遷移的「魯蛇鹿」。

日本維新會創始人橋下徹今天在電視節目表示，山下真、吉村洋文、橫山英幸都是維新會體系，本來就應該用政治力果斷拍板決定。

他還提到橫山一開始說「要先觀望」，批評說「是要捕捉、還是讓鹿與人類共存，實際上只有2種選擇，說觀望其實就是什麼都不做，就是因為沒有做出判斷，才會導致這麼大的混亂」。

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