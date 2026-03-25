租客人間蒸發竟留貓顧家 嘉縣重罰棄養男11萬列黑名單

嘉義縣一名李姓房客去年無故失聯，不僅積欠房租，甚至將飼養的美國短毛貓棄置在出租套房內「自生自滅」。房東入屋後發現屋內滿地糞便垃圾、臭氣熏天，受困貓咪因飢餓抓破飼料袋求生，瘦到骨肉分離。嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報後介入調查，確認李男棄養屬實，且未依規定辦理絕育及施打疫苗，共重罰11萬元。

家畜所接獲通報派員前往現場，發現屋內環境極度惡劣，貓咪因長期缺乏食物與飲水，呈現嚴重消瘦狀態，所幸經獸醫師檢查後健康狀況無礙。家畜所調查發現，李男已從原任職單位離職，且對公文函請說明始終不予理會，惡意棄養行為明確。這隻受難的美國短毛貓在行政人員妥善照護下已恢復健康，並由善心人士領養，李男則被列入認養黑名單。

家畜所長林珮如表示，統計顯示約七成引發民怨的犬貓為「有主犬貓」，多因飼主疏於管理、放養或棄養所致。林珮如呼籲，飼主應負起終身照顧責任，不論面臨經濟困境或遷居，都不應將寵物留置原處。農業處長許彰敏也提醒，民眾飼養寵物前應審慎評估能力，切勿任意棄養以免觸法。

屋內滿地糞便垃圾、臭氣熏天。圖／嘉義縣政府提供

家畜所接獲通報派員前往現場，發現屋內環境極度惡劣。圖／嘉義縣政府提供

現屋內滿地糞便垃圾、臭氣熏天。圖／嘉義縣政府提供

屋內滿地糞便垃圾、臭氣熏天。圖／嘉義縣政府提供

美國短毛貓受困租處險餓死，嘉縣家畜所重罰失聯男11萬。圖／嘉義縣政府提供