聽新聞
0:00 / 0:00
租客人間蒸發竟留貓顧家 嘉縣重罰棄養男11萬列黑名單
嘉義縣一名李姓房客去年無故失聯，不僅積欠房租，甚至將飼養的美國短毛貓棄置在出租套房內「自生自滅」。房東入屋後發現屋內滿地糞便垃圾、臭氣熏天，受困貓咪因飢餓抓破飼料袋求生，瘦到骨肉分離。嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報後介入調查，確認李男棄養屬實，且未依規定辦理絕育及施打疫苗，共重罰11萬元。
家畜所接獲通報派員前往現場，發現屋內環境極度惡劣，貓咪因長期缺乏食物與飲水，呈現嚴重消瘦狀態，所幸經獸醫師檢查後健康狀況無礙。家畜所調查發現，李男已從原任職單位離職，且對公文函請說明始終不予理會，惡意棄養行為明確。這隻受難的美國短毛貓在行政人員妥善照護下已恢復健康，並由善心人士領養，李男則被列入認養黑名單。
家畜所長林珮如表示，統計顯示約七成引發民怨的犬貓為「有主犬貓」，多因飼主疏於管理、放養或棄養所致。林珮如呼籲，飼主應負起終身照顧責任，不論面臨經濟困境或遷居，都不應將寵物留置原處。農業處長許彰敏也提醒，民眾飼養寵物前應審慎評估能力，切勿任意棄養以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。