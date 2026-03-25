影／曾文水庫山豬島餵食秀變「求偶生死戰」 遊客驚喊：不要打架！

橫跨嘉縣、台南曾文水庫湖光山色，吸引遊客搭船遊湖，其中最具話題的景點，莫過於可餵食野豬「山豬島」。春天到來，原本溫馴搶食飼料的畫面，近期卻出現戲劇性轉變，一場場為爭奪母山豬配偶權的公豬激烈衝突，讓遊客直呼「比電影還精彩」。

日前一艘觀光遊艇載著遊客靠岸，張姓導覽員帶領眾人準備餵食，卻目睹數隻公山豬在泥地猛烈對峙，彼此衝撞撕咬，甚至留下斑斑血跡。原本療癒餵食行程瞬間變成「求偶生死戰」，讓遊客忍不住高喊「不要打架！」氣氛既緊張又帶點荒謬。

張姓導覽員指出，山豬島平時約有上百頭野豬棲息，過去只要遊艇一靠近，船上播放世界男高音帕華洛帝的高亢歌劇聲，山豬便會迅速聚集，成群衝向岸邊搶食飼料，成為觀光亮點之一。不過近來丕變，山豬對食物興趣下降，反而更在意彼此之間的競爭。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如指出，台灣野豬多在冬末至春初進入發情期，約落在1月至3月間，此時雄性為爭奪交配權，容易出現激烈攻擊行為；待懷孕後約在5至7月產仔，每胎可生4到8隻小豬。因此近期頻繁上演的「打鬥場面」，其實是自然生態的一部分。

然而，在觀光與防疫考量下，山豬島也潛藏隱憂。去年國內出現非豬豬瘟疫情，相關單位繃緊神經。由於島上野豬並未人工飼養，恐成防疫漏洞，家畜所定期委託獵人捕捉約30頭抽血檢驗，所幸至今結果皆為陰性。相關單位也嚴格規範，不得以廚餘餵食，僅能使用專用飼料。從療癒餵食到激烈對決，山豬島的景象隨季節轉換展現不同面貌，也讓人更直觀地感受到自然法則的真實運作。對遊客而言，這不只是觀光，更是一堂近距離的野生動物生態課。