連鎖寵物店小狗關密閉置物箱 中市動保處出手了

台中市大里區一家連鎖寵物店夜間竟把小狗裝進置物箱裡，小狗因在封閉環境裡受迫，一直吠叫和撞擊箱子。有市民經過寵物店，發現置物箱不停抖動和有狗兒叫聲，四處連絡下，店員才趕到，把狗兒另行安置。但市議員江和樹質疑這家連鎖寵物店是否都是以此模式照顧寵物，要求動物保護防疫處立即稽查。

動保處回應說，獲報後已派員前往稽查。經查該容器空間、通風及活動條件未符合「特定寵物業管理辦法」規定，無法提供犬隻足夠伸展與活動空間，且有受傷風險。雖業者接獲反映後已立即改善，此行為仍違反動物基本飼養原則，後續將依法查處。

動保處指出，依「動物保護法」第5條規定，飼主或業者應提供動物適當的飼養環境，經勸導拒不改善者，得依同法第30條第1項第1款規定裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並命其限期改善，若屆期未改善，得按次處罰。另依同法第28條規定，業者違反應具備的設施規定，得處4萬元以上20萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、名稱或照片。屆期不改善者，得按次處罰；經處罰3次者，廢止其許可。

動保處說，寵物業者屬專業經營者，對動物的照護應負更高管理責任，不得以管理便利為由降低動物福利，後續將加強稽查與輔導，避免類似情形再次發生。如經查有重複或持續違規情形，將依法加重裁處。