把小狗當蠶寶寶？連鎖寵物店小狗關密閉置物箱 民代要求嚴查

台中市大里區一家連鎖寵物店夜間竟把小狗裝進置物箱裡，小狗因在封閉環境裡受迫，一直吠叫和撞擊箱子。有市民經過寵物店，發現置物箱不停抖動和有狗兒叫聲，四處連絡下，店員才趕到，把狗兒另行安置。但市議員江和樹質疑這家連鎖寵物店是否都是以此模式照顧寵物，要求動保處立即稽查。

江和樹說，狗兒若放在密閉式的環境中，會感受覺到壓迫而不安、生病，那個置物箱上雖有打洞，但「這不是在養蠶寶寶」，不能這樣處理。從箱子一直被撞擊，連途經的市民從窗外都可以發現，可以知道狗兒是多麼的不適。

發現狗兒被不當處理的女市民把過程貼上網，顯示該家寵物店的店員接到訊息後晚間已立即趕往，並把狗兒另行放在籠子裡。據店員說，會放在置物箱裡，是因為狗兒還小，若放在籠子裡有時腳會卡住反而更不好，但女市民質疑應該有其他更好的辦法。後來店員在狗兒和籠子間另行舖上了籠物墊。

江和樹說，該家連鎖寵物店在台中市有13家店，並有7家可以讓寵物寄養、住宿和買賣，他質疑店家是否都以這種模式對待寵物，要求動保處應予稽查。

記者致電該家連鎖寵物店和動物處長均未有人接聽電話，未能獲得他們的說法。