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海洋「癮君子」？河豚誤闖海上水族館 河豚輕咬玩弄是「吸毒」？

香港01／ 賈桂琳／報導
海豚。示意圖／ingimage
海豚。示意圖／ingimage

海洋生物也會「吸毒」？近日日本熊本縣「海中水族館 SEA DONUT」在社交平台 X 分享照片，1條野生河豚誤闖海豚活動區，結果淪為海豚的「大玩具」，被咬在口玩弄。海豚叼著鼓脹河豚的樣子非但引來網友熱議，更勾起科學界長久以來的爭論：海豚咬河豚，究竟是單純在玩樂，還是為了尋求類似「吸毒」？

海豚咬著鼓得脹脹的河豚

「海中水族館 SEA DONUT」在官方社交平台X發布照片，顯示1條海豚嘴裡叼著鼓起成球狀的河豚，海豚對著鏡頭展露「神氣」表情，彷彿在邀請攝影師一起玩，而河豚則露出絕望的「死魚眼」。這張照片迅速爆紅，吸引超過 60 萬次瀏覽及近 4,000 次轉載，網友紛紛笑指河豚「壓力山大」。

海豚咬河豚出現「迷幻」行為？

海豚會把河豚放在嘴裡輕咬，並在群體間傳遞，頂來頂去，這種行為很可能不只為了玩樂，而是有更深層的意圖。

關於《BBC》紀錄片《荒野間諜》（Spy in the Wild）中的片段，我們可以從科學事實與影視呈現兩個角度來拆解：根據BBC野生2017年播出的紀錄片《荒野間諜》（Spy in the Wild），以及2014年的紀錄片《海豚：海中偵探》（Dolphins - Spy in the Pod, 2014），都曾拍攝到年輕海豚集體玩弄河豚，製作團隊與顧問觀察到海豚在輕咬河豚後，會出現類似「恍神」或「進入冥想狀態」的行為，例如漂浮在水面下盯著自己的倒影。專家因此推論海豚是藉此攝入微量的河豚毒素（Tetrodotoxin），以達到興奮快感或迷幻的效果，情況猶似在「吸毒」。

科學界存疑：是幻覺還是麻痺？

然而，「海豚吸毒論」在科學界仍有爭議。儘管紀錄片拍到異狀，但目前尚未有嚴謹的學術論文證實河豚毒素對海豚大腦具備成癮性。有海洋生物學家指出，河豚毒素是強烈的神經毒素，即便微量亦可能致命；比起「致幻」，海豚表現出的呆滯可能只是輕微麻痺導致的反應。海豚是否能精確控制攝取量而不致死，目前仍是一個未解之謎。

延伸閱讀：

日本港口驚見「比鯊魚更兇猛的海中惡霸」！專家：會極速追咬人類

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文章授權轉載自《香港01》

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