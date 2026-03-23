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氣溫回升犬貓寄生蟲活躍 動保處教戰日常防護技巧

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
戶外犬在郊區活動時，建議飼主檢查皮膚及毛髮健康。圖／新北市動保處提供
戶外犬在郊區活動時，建議飼主檢查皮膚及毛髮健康。圖／新北市動保處提供

春季氣溫逐步回升、環境濕度增加，跳蚤、壁蝨等外寄生蟲活動力明顯提升，犬貓感染風險隨之升高。新北市動保處提醒飼主，季節交替期間應特別提高警覺，落實日常防護與居家環境管理，降低疾病傳播及叮咬困擾發生的機會。

近日動保處接獲多位家中有毛寶貝的民眾來電詢問，表示家人陸續出現疑似跳蚤叮咬紅疹情形，經就醫後醫師研判可能與環境中寄生蟲有關；毛寶貝出現頻繁搔抓、舔拭、局部掉毛或皮膚泛紅等狀況，因而向動保處諮詢相關防治方式。

動保處指出，跳蚤除寄生於犬貓體表吸血維生外，其卵、幼蟲及蛹期多存在於地毯、沙發縫隙、寵物睡墊及陰暗潮濕角落，成蟲僅占整體族群一部分。若僅處理動物本身而忽略環境清潔，往往難以徹底改善問題，不僅影響動物健康，也可能對家庭生活品質造成持續性困擾。

新北市動保處防疫中心近期曾接獲一隻大黃狗送至中心檢查的個案，該犬因步態不穩接受檢查。獸醫師為大黃狗進行X光檢查時，在將犬隻移至檢查平台過程中發現其體表有多隻跳蚤竄動，顯示外寄生蟲感染情形明顯。為避免寄生蟲持續影響健康並造成環境汙染，獸醫師在完成X光檢查後立即為犬隻進行除蚤處置，並安排後續治療與健康監測。

獸醫師李孟陽說明，跳蚤叮咬除可能造成搔癢、過敏性皮膚炎外，亦可能成為其他寄生蟲的媒介，例如犬貓於理毛過程中誤食帶有幼蟲的跳蚤，可能感染絛蟲。絛蟲屬腸道寄生蟲之一，感染後可能出現腹瀉、食慾改變、精神較差、體重下降，或於糞便及肛門周圍發現白色節片等情形。多數案例經獸醫師診治與投藥後可獲得良好控制，但若未同步處理外寄生蟲來源，仍可能再次感染，因此體內外寄生蟲防治需一併評估。

犬隻於公園、草地或郊區活動時較易接觸外寄生蟲，草叢及落葉堆積處為常見棲息環境；貓隻若有外出習慣或與其他動物接觸，同樣存在暴露風險。隨氣候變化寄生蟲活動逐漸增加，飼主應提高警覺，依獸醫師專業建議選擇適當預防方式，並持續留意動物皮膚、排便及整體健康情形，如發現異常應及早就醫評估。

動保處所轄8所動物之家由駐區獸醫師每月定期環境噴藥，加強除壁蝨防治，依犬貓個體狀況施以點藥或噴藥方式除蚤，同步監測健康情形，降低群體感染風險。

動保處建議，座墊、睡墊需同步清潔，降低感染風險。圖／新北市動保處提供
動保處建議，座墊、睡墊需同步清潔，降低感染風險。圖／新北市動保處提供

新北動保處獸醫師指導民眾選擇與使用驅蟲藥劑。圖／新北市動保處提供
新北動保處獸醫師指導民眾選擇與使用驅蟲藥劑。圖／新北市動保處提供

新北動保處提醒，飼養環境與用具應定期清潔，降低寄生蟲滋生風險。圖／新北市動保處提供
新北動保處提醒，飼養環境與用具應定期清潔，降低寄生蟲滋生風險。圖／新北市動保處提供

犬隻外出回家後，飼主應檢查毛髮並清理環境，避免跳蚤及壁蝨孳生。圖／新北市動保處提供
犬隻外出回家後，飼主應檢查毛髮並清理環境，避免跳蚤及壁蝨孳生。圖／新北市動保處提供

寄生蟲 動物之家 獸醫師

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