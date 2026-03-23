【即時短評】革龜死於幽靈流刺網 實名制各吹各調

台灣四面環海，政府不斷倡議「向海致敬」親海、敬海政策，但海洋不是漁業資源掠奪，更要能永續發展。革龜死亡背後凸顯幽靈流刺網遍布海底的「致命的危機」，讓喊了多年的「實名制」破功，各縣市府與中央漁業、海巡等單位各吹各調，管制、處罰流於形式，如何落實統合稽查及流向管控當務之急。

革龜是體型最大的海龜，4年前在新北福隆沙灘就有革龜被廢棄漁網纏繞，雖經救援處置仍死亡。宜蘭梗枋漁港外海日前革龜誤闖定置漁場，因受困前已誤食漁網送往基隆救傷站手術後仍死亡，解剖因吞下9公尺不明流刺網塞滿致腸胃壞死，流刺網實名制管制不足引發檢討聲浪。

刺網作業潛藏海洋生態危機，新北市府早已規定瑞芳、金山、萬里和貢寮海岸3浬內，完全禁止使用刺網作業，基隆也有實名制，害死宜蘭革龜致命流刺網完全沒標示，在哪吞的難以追查。

查不出刺網凶手來自哪裡，正凸顯刺網造成「大小通吃」海洋的傷害不分縣市及管理不當，中網或誤食的海龜有幸被救援，也不一定能活下去，更多的是直接在海底死去，形同生物墳場。

很多清除清廢的潛水員都感嘆疾呼，流刺網管制不足，漁網應全面強制實名制的落實，從源頭及流向確實追蹤棄網，並加強取締非法，不是空有實名制形式。

經常協助清除海廢的潛水教練貝克漢說，他們去年3到4月期間在潮境保護區內發現二張流刺網，動員基隆救難隊、潮境志工清除發現兩雙死亡海龜。刺網在台灣海域數量極多，清海廢非常危險， 要非常有經驗的潛水員處理。

貝克漢表示，潛水員經常發現成堆的流刺網成「幽靈漁網」，有的被拋棄、有的遺失，最後沉海底變「殺戮機器」， 這些漁網會長時間在海底持續纏繞、殺死魚蝦海龜，成為生態死的循環。

貝克漢說，目前流刺網管制仍有不足，尤其在特定保護區外的執法力度，漁網應全面強制實名制，從源頭追蹤棄網者，並加強取締非法流刺網，比如刺網網目大小不符、非法海域作業者。應更積極鼓勵「幽靈漁網」清除，並建立漁網回收機制，可使用無人機或聲納探測，尋找海底的巨大漁網堆進行清理。

各縣市實名制作法及範圍不同，漁船出港前就應查核漁網，海巡單位與縣市政府如何共同監管應訂機制，未實名網具就應禁止帶出海，帶出海多少就要帶回多少，避免被怕罰任意丟海亂象。

「人類欠革龜一個公道」，每丟一組漁具都讓海洋生物暴露纏繞、誤食而死的風險，有的大如籃球場難以想像，傷害的不只漁業資源枯竭，更是海洋生態、環境的嚴重破壞。刺網管理模式各異，中央、地方應有整合性協調管理，限制雖有，但執行、管理面沒有統合各單位落實，現行半套重形式要確實檢討改善，別再讓龜龜中網死亡一再發生。