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新聞評論／幽靈流刺網害死保育龜 實名制破功

聯合報／ 本報記者游明煌

宜蘭外海本月十四日發現一隻遭漁網纏繞的保育類革龜，醫療團隊以手術移除腸胃道漁網仍不幸死亡。革龜喪命背後凸顯幽靈流刺網遍布海底的「致命危機」，喊了多年的「實名制」破功，各縣市政府與中央漁業、海巡等單位各吹各調，管制、處罰流於形式，如何落實統合稽查及流向管控是當務之急。

革龜是體型最大海龜，四年前在新北福隆沙灘就有革龜被廢棄漁網纏繞奪命，此次宜蘭梗枋漁港外海發生革龜誤闖定置漁場，受困前已誤食漁網，送往基隆救傷站手術後不治，解剖發現因吞下九公尺不明流刺網塞滿致腸胃壞死，流刺網實名制管制不足引發檢討聲浪。

刺網作業潛藏海洋生態危機，新北市規定瑞芳、金山、萬里和貢寮海岸三浬內，完全禁止使用刺網作業，基隆也有實名制，害死宜蘭革龜的致命流刺網完全沒標示，在哪吞食難以追查。

查不出刺網凶手來自哪裡，刺網造成「大小通吃」傷害及後遺症不容小覷，中網或誤食的海龜有幸被救援，也不一定能活下去，更多是直接在海底死去，形同生物墳場。

各縣市實名制作法及範圍不同，長年投入清除海廢的潛水員疾呼，流刺網管制不足，漁網應全面強制實名制，從源頭及流向確實追蹤棄網，並加強取締非法。

每丟失一組漁具都讓海洋生物暴露纏繞、誤食而死風險，有的大如籃球場難以想像，傷害的不只漁業資源枯竭，更是對海洋生態、環境的破壞。刺網管理模式各異，中央、地方應有整合性協調管理，別只是做半套，才能遏止悲劇重演。

宜蘭 流刺網 革龜

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