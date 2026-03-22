昆蟲詐騙！麗蠅幼蟲戴上白蟻假面 潛入蟻巢混吃等死

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】蠅蛆，讓人一想就覺得噁心的生物，竟然能奇蹟般長出「白蟻臉」，大搖大擺住進白蟻王國，享受工蟻餵食與庇護。

這不是科幻電影，而是西班牙科學家最新揭露的真實生態奇觀！麗蠅幼蟲透過形態與化學雙重擬態，成功「駭入」白蟻社會，挑戰我們對昆蟲寄生行為的認知。

這種麗蠅的幼蟲，被發現能融入摩洛哥無刺白蟻的巢穴。研究顯示，麗蠅幼蟲不僅外形酷似白蟻，還能模仿其氣味，讓白蟻工蟻誤以為它是「自己人」，甚至進行類似「口對口餵食」的照顧行為。

麗蠅幼蟲的最大殺手鐧，是尾部長出的「假白蟻頭部」。透過電子顯微鏡觀察，科學家發現這塊區域擁有擬似白蟻的觸角、眼點與呼吸孔，完美對應白蟻臉部特徵。

幼蟲身體還覆蓋多條柔軟附肢，像極白蟻觸角，讓白蟻從任何角度觸碰時，都感覺像自家成員。這種形態擬態，讓白蟻無法察覺異樣。

白蟻社會仰賴表面費洛蒙辨識巢友，麗蠅幼蟲進化出「氣味擬態」，體表化學成分幾乎與宿主白蟻相同。不同蟻巢的幼蟲，甚至能依照當地白蟻和氣味動態來調整。

西班牙進化生物學研究所（IBE）團隊透過化學分析證實，這種擬態破解了白蟻防禦系統，讓幼蟲不僅生存，還可能從白蟻食物儲藏區分一杯羹。

這項研究發表於2025年3月10日的《Current Biology》期刊，在2026年3月剛剛公開論文全文。

雖然幼蟲完整生命週期仍待解（因為被帶回實驗室的幼蟲，都未能活下來蛻變成蟲），但這次的研究發現重新定義了社會寄生策略。過去類似案例多見於成蟲（如駝蠅），幼蟲級別的極端擬態則是首例，顯示透過神奇的演化，精細「駭入」昆蟲王國。

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