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彰化八卦山猛禽盛況再現 單日灰面鵟鷹破5000隻

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化賞鷹活動鷹姿再現，昨天賞鷹平台灰面鵟鷹調查單日破5000隻。圖／彰化縣府提供
彰化賞鷹活動鷹姿再現，昨天賞鷹平台灰面鵟鷹調查單日破5000隻。圖／彰化縣府提供

彰化春分至清明是年度賞鷹旺季，過去幾年過境彰化的灰面鵟鷹數量曾高達3萬多隻，這幾天賞鷹活動鷹姿再現，包括灰面鵟鷹、林鵰、大冠鷲、松雀鷹、鳳頭蒼鷹、蜂鷹、東方鵟都出現，彰化野鳥學會指出，昨天賞鷹平台灰面鵟鷹調查單日破5000隻。

鷹揚八卦賞鷹活度這個周末在芬園鄉文德國小舉行，彰化縣長王惠美今天前往活動現場與民眾一同欣賞「八卦松林大角頭」。今年主題是「八卦松林大角頭」，象徵在八卦山脈翱翔的猛禽，除了知名的灰面鵟鷹，八卦山脈同時也是松雀鷹、林鵰、大冠鷲、領角鴞及鳳頭蒼鷹等在地猛禽的家，強調「守護棲地」是維持生物多樣性的重要關鍵。

彰化野鳥學會公布今年3月19日迎來首波高峰破1800隻，昨天也出現灰面鵟鷹鷹球與鷹河的盛況，三月調查至今累積破萬。

台化及台塑生醫企業共同回饋鄉里，今年免費贊助「賞鷹專車」服務，民眾可搭乘接駁專車輕鬆上山，減少交通壅塞與碳排放，農業部生物多樣性研究所特別提供20種珍貴鳥類標本。現場許多家長帶著孩子，近距離觀察鳥類的羽毛、喙型與特徵，直呼「比看課本有趣多了」

彰化縣府指出，過去民間曾有「南路鷹一萬死九千」的說法，象徵早期生態意識尚未普及，但隨著多年來的深耕與保育，現在彰化已成為猛禽過境安心的驛站，不打擾、不驚嚇，為自然生態提供安心的環境。

鷹揚八卦賞鷹活度這個周末在芬園鄉文德國小舉行，彰化縣長王惠美今天前往活動現場與民眾一同欣賞「八卦松林大角頭」。圖／彰化縣府提供
鷹揚八卦賞鷹活度這個周末在芬園鄉文德國小舉行，彰化縣長王惠美今天前往活動現場與民眾一同欣賞「八卦松林大角頭」。圖／彰化縣府提供

彰化賞鷹活動鷹姿再現，昨天賞鷹平台灰面鵟鷹調查單日破5000隻。圖／彰化縣府提供
彰化賞鷹活動鷹姿再現，昨天賞鷹平台灰面鵟鷹調查單日破5000隻。圖／彰化縣府提供

農業部 鳳頭蒼鷹 王惠美 彰化

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