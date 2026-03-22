影／再見了…宜蘭岳明師生野放赤蠵龜 感動祝福「碳吉，妳要好好的」

今年元月在宜蘭梗枋漁港捕獲一隻受傷的保育動物赤蠵龜，經過專業治療復原，日前選在岳明國中小學附近的無尾港海邊野放，師生參與野放生命教育，紀錄下感動人心的「6分鐘返家之路」，望著這隻青少年的母龜，在浪潮聲中緩行回歸大海，默默叮嚀「碳吉小姐，小心喔，妳一定要好好的」。

赤蠵龜屬於一級瀕臨絕種保育類生物，這隻赤蠵龜元月因漁民作業時混獲受傷被救回漁港，身上遭螺旋槳撞傷，導致背甲骨折，經由中華鯨豚協會收容治療2個月恢復健康，命名為「碳吉」，3月20日野放。由於海龜非常害怕移動的人們，參與野放的人保持「石化不動」，避免牠受到驚嚇找不到回家的路。

校長黃建榮說，岳明長期推動海洋教育，每年固定舉辦4次淨灘活動，10年前也曾經在學校旁邊的海灘野放過綠蠵龜，這次因緣際會與中華鯨豚協會合作野放行動，評估後選擇在有沙灘、環境適合的無尾港海邊進行野放。

中華鯨豚協會將這隻赤蠵龜，取名為「碳吉龜」（台語：賺錢之意），她是女生，今年約20歲，換算人類年齡大約是青少年的年紀，背甲長75公分，背甲寬71.2公分，體重52.4公斤，協會在她背甲上裝設發報器，以便後續追蹤她的狀況及行蹤。

野放當天，師生與野放人員屏息守護，看著牠緩緩朝海前進，靠著拍打上來的浪潮尋找回家的路，過程很順利，碳吉龜只花了6分鐘，在大家的祝福與加油聲中，慢慢消失在大海，整個過程被拍成影片放在臉書社群感動很多網友，對這場難得生命教育按讚。

校方感謝協會幫孩子們上了一堂海龜保育課程，國小學生幾乎都是第一次經驗，因為海龜常誤食漁網等海廢，所以孩子們之後淨灘會更有感，也更努力，深刻明白垃圾減量的意義。

眾人小心呵護「碳吉龜」小姐，日前順利在無尾港海邊完成野放，回歸大海。圖／岳明國中小學提供

中華鯨豚協會在「碳吉龜」的背甲裝設發報器，以便後續追蹤狀況及行蹤。圖／岳明國中小學提供

宜蘭縣岳明國中小師生野放一級保育類動物赤蠵龜，孩子們上了一堂難得的生命保育課程。圖／岳明國中小學提供

「碳吉龜」在大家的祝福與加油聲中，慢慢消失在大海，整個過程被拍成影片放在臉書社群感動許多網友，對這場難得生命教育按讚。圖／岳明國中小學提供

赤蠵龜屬於一級瀕臨絕種保育類生物，野放的過程中，紀錄下感動療癒的「6分鐘返家之路」，背甲的發報器便於後續追蹤狀況。圖／岳明國中小學提供