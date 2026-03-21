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「毛老師」助慢飛兒 伊甸動物輔療課邀家長共學

中央社／ 台北21日電

被笑聲與尾巴輕拍聲填滿的教室裡，「毛老師」準時上課。伊甸基金會旗山區兒童早期療育發展中心今年續推8週動物輔療團體課，並首邀家長走進療癒現場，陪「慢飛兒」慢慢長大。

這堂課不只是孩子的練習題，也是大人的重新學習。由高雄市政府社會局兒福中心委託伊甸基金會旗山區兒童早期療育發展中心辦理，總計8週、6組親子家庭的動物輔療團體課，日前再度正式開課。

伊甸基金會近日透過新聞稿分享，當「波比」、「憨吉」、「米麩」等狗狗們踩著輕快步伐踏進教室，平常不愛說話的孩子都忍不住叫出狗狗的名字，主動伸出小手與狗狗互動，有的還會主動舉手，要求拿梳子幫治療犬梳毛或餵食小點心。

一次又一次的互動，就像是在練習靠近世界的方式。例如，去年還因為害怕而不敢靠近的小浩，如今卻能坐在牠們的身旁，甚至配合輔療師說出「坐下」、「握手」等指令。

小浩3歲那年，媽媽發現小浩過於安靜，整天發出聲音的次數很少，後來診斷為全面性發展遲緩。媽媽帶著他走進早療中心，看見小浩從害怕到主動參與互動，媽媽欣慰告訴社工，經過輔療犬課程後，孩子展現完全不同的面貌，臉上會掛滿笑容，也常開口表達意願。

「毛老師」就像一座橋，讓孩子在互動中練習感受、表達與連結，今年首度邀請家長陪伴孩子一起經歷與理解。伊甸旗山區兒童早期療育發展中心主任鄭淑翠表示，動物輔助治療犬進入早療中心，讓孩子透過與「毛老師」互動，幫助其學習、安撫情緒，並訓練感知，盼找回親子的笑容。

狗狗 動物 老師

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