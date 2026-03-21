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不離不棄！吉林同村被擄7犬成功跳車 結伴跋涉17公里回家

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
吉林長春有一村莊分屬不同住戶的7隻狗，遭人盜走疑轉賣到狗肉店，途中狗狗們成功跳車逃走，在高速公路、田野結伴穿行17公里，並對受傷同伴不離不棄，目前皆已安全回家。（湖南日報）
吉林長春有一村莊分屬不同住戶的7隻狗，遭人盜走疑轉賣到狗肉店，途中狗狗們成功跳車逃走，在高速公路、田野結伴穿行17公里，並對受傷同伴不離不棄，目前皆已安全回家。（湖南日報）

大陸吉林長春日前發生7隻寵物狗被偷後，狗狗自行成功逃脫事件。有村莊分屬不同住戶的7隻狗，遭人盜走疑轉賣到狗肉店，途中狗狗們成功跳車逃走，在高速公路、田野結伴穿行17公里，並對受傷同伴不離不棄，目前皆已安全回家。

湖南日報報導，有吉林長春網友，拍到7隻狗在長雙高速公路結伴而行影片，影片中德牧、黃金獵犬、拉布拉多等7隻狗結伴行走，其中德牧腳部疑似受傷，行走困難需要要休息，其他6隻狗就會停下來，圍繞保護受傷的德牧。

拍攝者表示，7隻狗一直保持直線隊型，緩緩前行。也有其他網友分享，指發現7隻狗在距離雙陽約17公里的田野，看到牠們在農地中穿越行走。

影片在網路上迅速流傳，引起當地動物義工注意，一位參與尋找的志工表示，這群狗狗已經安全回村了，都有主人，分別來自三家。其中一位狗主人說，他家丟失的是一隻德牧和一隻黃金獵犬，萬幸能回來，沒被別人吃了狗肉。

7隻走失犬是在同一村莊不同住戶所飼養，日前被偷狗販偷走，準備運送到狗肉店屠宰出售，途中狗隻疑成功打開狗籠逃出，於是出現結伴行走逾17公里回家的奇蹟畫面。經檢查，牠們只有部份受輕傷，無礙健康。

住戶 狗狗 高速公路

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