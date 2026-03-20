新北動保處公布認養幸福感調查 九成七飼主認養犬貓後更幸福

送養動物並非是終點，還會持續追蹤後續生活。新北市動保處公布今年第1季「動物認養後續追蹤電話訪查」結果顯示，在完成訪查的認養民眾中，高達97％飼主表示認養毛寶貝後生活感到「非常幸福」或「還算幸福」，另有97％表示若重新選擇，仍會認養同一隻毛寶貝。

為了解新北市8間公立動物之家毛寶貝被認養後的生活狀況，動保處持續推動認養後追蹤關懷機制，透過委託專業廠商進行電話訪查，了解動物在新家庭中的適應情形、健康狀況、飼養環境及飼主滿意度。

本次訪查亦納入「幸福感調查」，希望從飼主的真實感受，了解毛寶貝為家庭生活帶來的改變。電訪活動同時設有抽獎機制，鼓勵認養飼主踴躍參與，每一季持續進行追蹤關懷，讓動保處能掌握毛寶貝的生活狀況並精進認養服務。

一位認養飼主田小姐分享，自2020年起即於板橋公立動物之家擔任志工，因喜愛動物且地緣便利，長期投入動物照護服務。今年1月，她決定認養在動物之家收容長達8年的高齡犬「可樂」。

田小姐表示，可樂年紀已大，行動較為緩慢，需要較多照顧，雖然照護過程較為辛苦，但仍希望能在充滿關愛與舒適的環境中陪伴牠度過晚年。她也為可樂規畫專屬休息空間，鋪設柔軟睡墊並設置防撞保護措施，讓牠能安心生活，看著可樂慢慢適應新環境、安心入睡的模樣，自己也感到非常幸福。

動保處表示，透過完善的認養制度與後續關懷，希望讓毛寶貝順利融入新家庭，也讓飼主在陪伴中感受到更多幸福。民眾至新北市各動物之家認養犬貓，即可獲得「寵物白金卡」，享有犬貓狂犬病疫苗終身免費施打、完整基礎疫苗免費施打及1次寄生蟲預防投藥等服務。若認養老殘動物或收容滿1年以上犬貓，還可適用「犬貓回春雙響炮」方案，提供飼料、輔助背帶、免費除蟲、健康檢查及老年保健品等優惠。