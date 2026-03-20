推動珊瑚復育！遠雄人壽攜手海大 在海裡種樹五年有成

遠雄人壽長期關注環境永續議題，不僅保護貓頭鷹的棲息地，且連續五年攜手海洋大學識名信也教授團隊推動「珊瑚復育行動」，遠雄人壽志工團年年遠赴新北市海洋資源復育園區，為台灣東北角海域珊瑚協助復育與移植。從最初的珊瑚幼苗培育到如今初具規模的珊瑚農場，不僅展現了企業對環境保護的長期承諾，更以實際行動保育海洋生態。

新北市政府及海洋大學為改善海洋生態，自2019年起，共同推動「新北市卯澳灣珊瑚移植」計畫，自遠雄人壽加入守護線，聯手完成五千株珊瑚復育 ; 今年，不只持續挹注資源在海裡種樹，更希望迭代傳遞給下一代。長期支持且投入心力的遠雄人壽璟達通訊處同仁，是最死忠的珊瑚志工群，已累積多年復育經驗，今年無私傳承給致力海洋研究的年輕生力軍-國立基隆高中 「海洋科技實驗班」師生，邀請他們共同走出教室、走入復育現場，將課本上的生態理論轉化為守護環境的實戰經驗。

遠雄人壽希望融合一個產官學共融的永續循環鏈，讓海裡種樹的專業技術能與青年的熱血結合。今年的復育活動除了實地教導珊瑚知識，帶領學生、老師進行種植基座彩繪，更讓師生動手培育珊瑚，成為真正的海洋農夫，使守護海洋的種子在青年學子心中扎根發芽。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「這不只是一次志工行動，更是一場海洋教育的傳承。我們希望為海洋科技領域的優秀學子提供實作平台，讓保育意識從中學起步。」今年的復育行動，除了傳遞珊瑚知識，更帶入防詐宣導，培養高中生警覺性，也是遠雄人壽落實公平待客的一環，灌輸大眾學子環境教育與風險意識。

遠雄人壽強調，未來除持續擴大永續影響力，也專注於「環境教育」的推廣，號召更多員工、保戶及在地學子加入志工行列，共同守護地球的天然資源。