快訊

小主人感冒在家 狗狗被迫育兒「眼神死又無奈」媽媽笑翻：突然好輕鬆

記憶體股全面跌停 6檔市值單日蒸發逾1,700億元

中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

聽新聞
0:00 / 0:00

推動珊瑚復育！遠雄人壽攜手海大 在海裡種樹五年有成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽在海裡種樹有成。遠雄人壽／提供
遠雄人壽在海裡種樹有成。遠雄人壽／提供

遠雄人壽長期關注環境永續議題，不僅保護貓頭鷹的棲息地，且連續五年攜手海洋大學識名信也教授團隊推動「珊瑚復育行動」，遠雄人壽志工團年年遠赴新北市海洋資源復育園區，為台灣東北角海域珊瑚協助復育與移植。從最初的珊瑚幼苗培育到如今初具規模的珊瑚農場，不僅展現了企業對環境保護的長期承諾，更以實際行動保育海洋生態。

新北市政府及海洋大學為改善海洋生態，自2019年起，共同推動「新北市卯澳灣珊瑚移植」計畫，自遠雄人壽加入守護線，聯手完成五千株珊瑚復育 ; 今年，不只持續挹注資源在海裡種樹，更希望迭代傳遞給下一代。長期支持且投入心力的遠雄人壽璟達通訊處同仁，是最死忠的珊瑚志工群，已累積多年復育經驗，今年無私傳承給致力海洋研究的年輕生力軍-國立基隆高中 「海洋科技實驗班」師生，邀請他們共同走出教室、走入復育現場，將課本上的生態理論轉化為守護環境的實戰經驗。

遠雄人壽希望融合一個產官學共融的永續循環鏈，讓海裡種樹的專業技術能與青年的熱血結合。今年的復育活動除了實地教導珊瑚知識，帶領學生、老師進行種植基座彩繪，更讓師生動手培育珊瑚，成為真正的海洋農夫，使守護海洋的種子在青年學子心中扎根發芽。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「這不只是一次志工行動，更是一場海洋教育的傳承。我們希望為海洋科技領域的優秀學子提供實作平台，讓保育意識從中學起步。」今年的復育行動，除了傳遞珊瑚知識，更帶入防詐宣導，培養高中生警覺性，也是遠雄人壽落實公平待客的一環，灌輸大眾學子環境教育與風險意識。

遠雄人壽強調，未來除持續擴大永續影響力，也專注於「環境教育」的推廣，號召更多員工、保戶及在地學子加入志工行列，共同守護地球的天然資源。

海洋教育 海洋大學 珊瑚

延伸閱讀

新壽攻綠色保單　續推ESG投資型商品

相關新聞

現實版「忠犬七公」！被偷7狗掉落高速公路…跋涉17公里返家

近日，吉林長春一段7隻狗狗高速結伴徒步17公里回家的視頻刷屏網絡，被網友稱為電影現實版「忠犬七公」。牠們本是同村玩伴，不幸遭偷擄走，從高速車上意外掉落，在車流與寒風中不離不棄，互相守護走完回家路，最終在熱心市民和志願者幫助下，全部平安回到主人身邊，讓無數人破防。

推動珊瑚復育！遠雄人壽攜手海大 在海裡種樹五年有成

遠雄人壽長期關注環境永續議題，不僅保護貓頭鷹的棲息地，且連續五年攜手海洋大學識名信也教授團隊推動「珊瑚復育行動」，遠雄人壽志工團年年遠赴新北市海洋資源復育園區，為台灣東北角海域珊瑚協助復育與移植。從最初的珊瑚幼苗培育到如今初具規模的珊瑚農場，不僅展現了企業對環境保護的長期承諾，更以實際行動保育海洋生態。

小猴子Panchi愛心募款也有假？日動物園公開捐款管道+LINE貼圖「收益全用在動物」

日本千葉縣市川市動植物園內隨身拖著猩猩玩偶走的小猴子「Panchi（パンチ）」以可愛模樣成功俘虜無數網友的心。看著牠在園內一天天健康長大，不少粉絲都表示想捐款或者寄送物資給牠更多關愛。不過，最近出現有不法之徒假借Panchi的名義詐騙，動物園官方也正式在社交平台公布正式捐款管道，還有付費版的sticker可以下載。

彰化8旬老婦遭野狗追咬重傷住院 「狗權」與「人權」孰重掀論戰

彰化縣近來頻傳虐狗、殺狗及流浪犬咬傷民眾事件，縣議員吳錦潭今天質詢時，指稱有一名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院，多位議員也要求縣府動防所負起管理流浪犬之責，維護「狗權」也要顧及「人權」，動防所長董孟治表示，會派員配合清潔隊視情況抓捕會危害民眾的狗群。

【動物冷知識】為何雞蛋總是生不完？原來母雞在等「這數量」達標

哈囉大家好，我是帽帽！烏龜是變溫動物，最愛趴在高處曬太陽☀️

寵物10大健康異常徵兆 小心牠正在焦慮求救

毛孩不會說話，但身體會發出警訊！突然吠叫、不吃、不動，都可能是貓狗健康求救訊號，飼主一定要看懂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。